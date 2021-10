Herzlich willkommen beim Bezirksblätter Wochenrückblick. Hier gibt’s für euch die Highlights der vergangenen Woche aus Tirol.



Zufall oder doch ein Brandstifter?

Erst letzte Woche berichteten wir über den verheerenden Brand in Schwaz. Jetzt musste die Feuerwehr schon wieder ausrücken. Ein Stadl brannte komplett ab und die darin befindlichen Geräte wurden zerstört. Die Ermittlungen konnten eine technisch-objektive Brandentstehung ausschließen.

Die Brandursache wird vom LKA Tirol ermittelt.

Foto: ZOOM.TIROL

hochgeladen von Lucia Königer

Jetzt stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang mit dem Brand in der vorherigen Woche gibt. Bürgermeister Beer spricht von einer angespannten Stimmung, allerdings müsse man nun erst einmal die Ermittlungen abwarten. Wir bleiben für euch am Thema dran.

Währenddessen richtete die Gemeinde Stanz ein Spendenkonto für die von den Bränden betroffenen Personen ein.

Die Feuerwehr hat zur Zeit viel zu tun, vor allem Wohnungsbrände treten vermehr auf. Passend dazu gibt es unsere Umfrage der Woche:

Wohnungsbrände sind keine Seltenheit – Hast du einen Heimrauchmelder?

12. Ritter-Fest nach einem Jahr Pause

In Kufstein konnten endlich wieder, nach einem Jahr Pause, Ritter die Festung einnehmen. Beim 12. Kufsteiner Ritter-Fest wurde drei Tage lang gefeiert, musiziert und vor allem mit einem spannenden Programm unterhalten.

Die Ritter eroberten am vergangenen Wochenende die Festung Kufstein.

Foto: Christoph Klausner

hochgeladen von Lucia Königer

Rund 9350 Besucher konnten Feuerspucker und Schaukämpfer bestaunen, aber auch musikalisch sowie atmosphärisch ins Mittelalter versetzt werden.

Wolfsverdacht im Siedlungsgebiet

Mitte dieser Woche wurde im Siedlungsgebiet in Trins ein totes Schaf sowie ein verletztes Schaf aufgefunden. Die zu Schaden gekommenen Tiere und gefundenen Blutspritzer am Wohnhaus, lassen den Bürgermeister und die Behörden mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Wolf schließen. Dieser Besuch eines Beutegreifers im Wohngebiet Trins wäre nicht das erste Mal. Bereits im Frühjahr kam es zu einem bestätigten Wolfsriss in der Gemeinde. Noch ist die Wolfstheorie für den aktuellen Fall in Trins nicht bestätigt, doch Tierhalter werden bereits dazu aufgerufen, ihre Tiere in der Nacht in den Stall zu bringen oder auf den Heimweiden mit wolfabweisenden Zäunen zu schützen.

Eventreiches Wochenende am Gletscher

Bereits seit dem 25. September sind die Pisten im Gletscherskigebiet im Kaunertal wieder geöffnet. Dieses Wochenende dürfen wir uns auf das traditionelle Kaunertal Opening für Snowboarder und Freestyler freuen.

Getreu dem diesjährigen Motto „with pride we ride“ ist die Wiedereröffnung des über zwei Kilometer langen Snowpark Kaunertal aka „#naturerun“ mitunter wohl eines der besonderen Highlights.

Foto: Mirko Paoloni

hochgeladen von Lucia Königer

Eines der besonderen Highlights soll die Wiedereröffnung des über zwei Kilometer langen Snowpark Kaunertal aka „#naturerun“ werden. Dazu gibt es komplett neue Rails und einen 36 Meter langen Down Rail. Für die, die nicht die ganze Zeit auf Brettern stehen wollen, gibt es andere Events wie ein Trampolin-Battle, eine Airbrush-Tattoo Station oder eine Cinema Movie Night.

Kunst, Kirchtag und Konzert

Wer nicht unbedingt einem Sportevent beiwohnen möchte oder bereits im Schnee stapfen will, der kann sich am Samstag die Ausstellung von Gegenwartskunst im Vitra OFFspace in Hall in Tirol ansehen.

Zum Kirchtag lädt die Stadt Landeck im Gemeindegebiet Perjen am Sonntag ein. Mit Musik, Krapfen und guter Stimmung könnt ihr die Woche gemütlich ausklingen lassen.

In der kommenden Woche können wir euch die Lyrik-Performance der Gruppe ORBITA im Leokino in Innsbruck am Dienstag ans Herz legen. Eine der vielen Lesungen im Oktober des Literaturhauses am Inn.

Bayrische Urgewalt: Hans Söllner.

Foto: Attisani

hochgeladen von Lucia Königer

Am Donnerstag könnt ihr in Telfs Hans Söllner erleben. Der bayerische Songwriter bringt Reggae-Vibes gemischt mit amerikanischer Songwriter-Tradition auf die Bühne und mischt mit seiner Direktheit ordentlich auf.

