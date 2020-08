TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 7. August

Politik

Pamela Rendi-Wagner ist auf Tirol-Besuch: SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Wagner präsentierte bei ihrem Tirol-Besuch gemeinsam mit dem Tiroler Landesparteichef Georg Dornauer das "Kraftpaket Österreich". Grund: "Die langfristigen Antworten der Bundesregierung auf die Krise fehlen!" Mehr dazu ...

Da mag Verkehrsminister Andreas Scheuer noch so sehr das Gegenteil behaupten. Der Bremsklotz für den Brenner Basistunnel mitsamt seinen Zulaufstrecken liegt in Deutschland, so Florian Riedl. Mehr dazu ...

Sport

Fußball Österreich: Die WSG Tirol Wattens bleibt in der 1. Bundesliga: Die Tiroler haben nach der Bekanntgabe der Zurücklegung der Bundesliga Lizenz von Mattersburg und der Entscheidung der Bundesliga wieder Planungsfähigkeit für die höchste Österreichische Fußball Profiliga. Mehr dazu ...

Tipp – Zeit für Wissenschaft

Die Uni-Innsbruck hat einen eigenen Podcast Zeit für Wissenschaft: In der Gesprächsreihe mit Melanie Bartos haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Innsbruck die Möglichkeit über das „Was?" und „Wie?" ihrer Forschungsarbeit zu sprechen. Mehr dazu ...

Historisches

Am 7. August 1649 stirbt die in Innsbruck geborene Maria Leoplodine von Österreich-Tirol. Sie war die zweite Frau von Kaiser Ferdinand III. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie gerade einmal 17 Jahre. Sie verstarb bei der Geburt ihres ersten Kindes. Sie war durch die Heirat für kurze Zeit römisch-deutsche Kaiserin sowie Königin von Böhmen und Ungarn.

Wetter

Auch heute wird es sonnig und heiß. Die Sonne zeigt sich fast den ganzen Tag. Erst im Laufe des Nachmittags entstehen ein paar Quellwolken. Im Oberland und Außerfern sind vereinzelt Wärmegewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 25 und 32 Grad.

Update am Morgen