Heute ist Freitag, der 15. Jänner

Corona-Impfung

Die Impfungen in Österreich werden langsam mehr. Verbände der RisikopatientInnen melden sich zu Wort und geben Impfempfehlungen ab:

Die Österreichische Krebshilfe veröffentlicht COVID-19-Impfempfehlungen für KrebspatientInnen und appelliert an die Länder, die definierte Gruppe von Hochrisiko-KrebspatientInnen umgehend zu impfen. Mehr dazu...

Der Tiroler Seniorenbund spricht sich für die Corona-Impfung aus, versteht die Skepsis aber fordert dagegen eine gute Aufklärung. Mehr dazu...

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) appelliert an Gesundheitsbehörden, Entscheidungsträger und behandelnde ÄrztInnen, sich für eine rasche Impfung einzusetzen. Gleichzeitig möchte Sie Menschen mit Diabetes informieren, um deren Impfbereitschaft zu steigern. Mehr dazu...

Der Fahrplan zur Coronaimpfung: Gestern gab das Land Tirol den Zeitablauf für die Coronaimpfung in Tirol bekannt. Anmeldung zu den Impfungen ist ab 1. Feber möglich. Impfstart für die breite Bevölkerung ist voraussichtlich ab Mai. Mehr dazu ...

Die Abklärungen auf die britische Coronavirus-Mutation B117 in Jochberg laufen auf Hochtouren. Mit Stand Mittwoch, 13. Jänner, ließen sich bereits über 1.000 Jochberger auf das Coronavirus testen. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Tageseltern betreuen Kinder bei sich zu Hause oder in Betrieben. Sie ermöglichen eine individuelle Betreuung in familienähnlichen Strukturen und bieten als Berufsbild ein hohes Ausmaß an Flexibilität. Im April startet der nächste Lehrgang. Mehr dazu ...

Lokales

Wörgler Schulklasse bei Videowettbewerb unter Siegern: Fünf Siegervideos wurden kürzlich beim „Klima wenden“-Videowettbewerb ausgezeichnet. Die 3DK der Bundeshandelsakademie Wörgl schaffte es in der Kategorie "Klasse" mit ihrem "24H - Kurzfilm" auf den 1. Platz. Mehr dazu ...

Sport

Hahnenkammrennen 2021 ohne Fans; nach Slalom-Absage drei Speed-Bewerbe geplant (22./23.24. Jänner). Mehr dazu ...

Technik

Beim Digitalen Donnerstag klären auf, was dahinter steckt, wie man einen Blog erstellt und welche Programme die besten sind, wenn ihr euch selbst einen Blog aufbauen wollt! Dieses Mal geht es um Drupal. Mehr dazu...

Historisches

Die Burg Heinfels liegt oberhalb von Heinfels in Osttirol. Ursprünglich war sie eine Wehranlage. Schon die Gründung dieser Höhenburganlage durch die Hunnen ist sagenumworben. Danach wechselte sie häufig ihre Besitzer. Im Tiroler Bauernkrieg wurde Heinfels 1525 von Bauern besetzt. Am 15. Jänner 1613 kam es zu einem Feuer bei dem große Teile der Burg niederbrannten. Jedoch baute die Hofkammer die Gebäude wieder auf, und die Tiroler Landschaft setzte die Festungswerke instand.

Wetter

Heute wird es kalt. Sonne und Niederschlag wechseln. Im Oberland und Außerfern kann es am Vormittag noch schneien. Aber bald zeigt sich die Sonne in ganz Tirol. Der Tag beginnt jedoch frostig. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen -7 und 0 Grad.

Seit gestern hat der Winter Tirol fest im Griff. Hier gibt es die aktuellen Meldungen aus den Bezirken.

