TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 16. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Lokales

Mitarbeiter des Maschinenrings aus Nordtirol und anderen Bundesländern unterstütztetn die Osttiroler Winderdienst-Mannschaften. Mehr dazu ...

Dass Ansichtskarten oftmals lange Wege zurücklegen, ist nichts Neues. Wenn solche "historischen Stücke" allerdings nach über 100 Jahren in einem Land, von dem aus sie in der damaligen Zeit den langen Weg nach Amerika angetreten haben, wieder auftauchen, ist dies durchaus bemerkenswert. Mehr dazu ...

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) stellt seit dem Frühjahr 2020 unter der eigenen Finanzbildungsmarke „Eurologisch“ ein qualitativ hochwertiges Online-Angebot für Schulklassen zur Verfügung. Das Reithmanngymnasium Innsbruck gewinnt den Euro-Logo-Online-Challenge 2020. Mehr dazu ...

Mobilität

Weniger Tote, weniger Unfälle, weniger Verletzte. Die Verkehrsunfallbilanz für 2020 auf Tirols Straßen fällt durchaus positiv aus. Zweifellos hatten im Jahr 2020 die Verkehrsbeschränkungen rund um die CORONA-Pandemie maßgeblichen Einfluss auf das Verkehrsunfallgeschehen. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Sichtungen und Aufnahmen von Luchsen gab es in den vergangenen Jahren beginnend mit dem Jahr 2016 in Fließ immer wieder. Seitdem wurden in Tirol mindestens vier verschiedene Luchsindividuen festgestellt. Nutztierrisse durch Luchse sind in Tirol bislang keine bekannt. Mehr dazu ...

Film

Auch im etwas anderem Jahr 2020 kann die Cine Tirol Film Commission ein erfolgreiches Jahr in Tirol verzeichnen. Es wurden zahlreiche Projekte in Tirol realisiert und einige Drehorte befinden sich dabei sogar im Bezirk Kufstein. Mehr dazu ...

Sport

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Lisa Hauser als Dritte erneut auf dem Podium:Lisa Hauser (Reith, K.S.C.) konnte im Sprint von Oberhof ihre eindrucksvolle Podestserie weiter fortsetzen. Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche Pumatrac ist eine Fitness- und Gymnastik-App. Pumatrac bietet ein breites Angebot an Übungen und Trainingseinheiten. Mehr dazu ...

Historisches

Der 16. Jänner 1816 gilt als die Geburtsstunde der Tiroler Kaiserjäger. Kaiser Franz I. hatte damals die Aufstellung eines Jägerregiments angeordnet. Bis 1895 war dieses in Österreich das einzige Jägerregiment des Kaisertum. Kaiser Franz I. wurde der oberste Regimentsinhaber.

Wetter

Heute beruhigt sich das Wetter wieder. Frühnebelfelder lösen sich bald auf. Es zeigt sich fast überall die Sonne. Am längsten zeigen sich die Wolken noch in Kufstein, Schwaz sowie Kitzbühel und bis Mittag sind hier auch leichte Schneeschauer möglich. Es bleibt kalt. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen -8 und -2 Grad.

Seit der Nacht auf Donnerstag hat der Winter Tirol fest im Griff:

Hier gibt es die aktuellen Meldungen zur Schneesituation in den Bezirken.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen