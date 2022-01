TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 14. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona Tirol

Das generelle Besuchsverbot im Krankenhaus Zams gilt weiterhin. Mehr dazu ...

Mit einer neuen Verordnung gilt ab gestern FFP2-Maskenpflicht im Freien in Ischgl und St. Anton am Arlberg. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Flughafen Innsbruck: Während im Jahr 2020 vor Ausbruch der Pandemie noch ein wesentlicher Teil der Wintersaison und dadurch insgesamt hohe Passagierzahlen abgewickelt werden konnten, war das Jahr 2021 vom Totalausfall der Wintersaison geprägt. Mehr dazu ...

Lokales

Face2Face-Fundraising, Dialoger oder "Straßenkeiler" sind trotz Wintertemperaturen und Corona wieder auf den Innsbrucker Straßen zu finden. Das "aggressive Anwerben" ist wieder da. Mehr dazu ...

Schuldspruch für Angeklagten im Kufsteiner Mordfall bei Verhandlung am Landesgericht. Mehr dazu ...

Sport

Der Snow Polo World Cup Kitzbühel wird dieses Wochenende stattfinden. Die Veranstaltung wird in einem kleineren Format umgesetzt.

Sechs internationale Teams aus acht Nationen werden vom 14. bis zum 16. Jänner in der Reither Münichau um den Titel kämpfen. Mehr dazu...

Biathlon-Weltcup im Traditionsort Ruhpolding: Sprint, Verfolgung und Staffel am Wettkampfprogramm. Lisa Hauser sprintete auf Rang sechs. Mehr dazu ...

Von 27. bis 30. Jänner 2022 ist das Nordic Combined Triple in Seefeld finales Kräftemessen der Kombinierer vor den Olympischen Spielen. Mehr dazu ...

Am kommenden Wochenende findet der 2. von vier Zillertal VÄLLEY RÄLLEY Tourstopps hosted by Blue Tomato & Ride Snowboards im Actionpark Kreuzwiese in der Zillertal Arena bei Zell am Ziller statt. Mehr dazu ...

Das 82. Hahnenkammrennen wird mit 1.000 Zuschauern stattfinden. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Der Alpenzoo Innsbruck kann sein Areal nach Osten weiter ausbauen. Durch die Absiedelung der Emmausgemeinschaft Innsbruck kann die Villa Wild genutzt werden. Mehr dazu ...

Technik

Diese Woche beim Digitalen Donnerstag: Als Widget wird ein Element auf dem Bildschirm eines Tablets oder Computers genannte. Die Anwendung kann interaktiv genutzt werden und ist ähnlich einer App nur hat es kein eigenes Betriebssystem. Mehr dazu...

Verkehr

Punktuelle Fahrverbote und Dosierampeln durch das Land sollen dem Ausweichverkehr in Kufstein ab dem 15. Jänner entgegenwirken. Die Stadt Kufstein reaktiviert unter anderem das Fahrverbot zum Krankenhaus. Mehr dazu...

Absage

Der Start in die Theatersaison will momentan nicht so richtig klappen: Nach mehrmaliger Verschiebung der Premiere der Komödie "Ich weiß von nichts!" vom See Theater (See/Bezirk Landeck) wird über den Start noch entschieden. Mehr dazu ...

Historisches

Am 14. Jänner 1986 wurde der Tiroler Handels- und Gewerbebank (Volksbank Tirol) von der Landesregierung auf Grund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung das Recht zur Führung des Tiroler Landeswappens im geschäftlichen Verkehr verliehen. 1870 wurde der Innsbrucker Vorschussverein und Vorläufer der Handels- und Gewerbebank Innsbruck gegründet. Viele TirolerInnen aus den Bezirken brachten ihre Ersparnisse nach Innsbruck oder durch befreundete Händler nach Wien. Nach 1873 wurden auch in den Bezirken Banken gegründet.

Wetter

Auch heute wird es sonnig. Der Tag beginnt frostig, aber im Laufe des Tages wird es etwas milder als die vergangenen Tage. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.

