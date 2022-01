TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 15. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona Tirol

FFP2-Maskenpflicht an ausgewiesenen Örtlichkeiten im Freien in der Stadtgemeinde Kitzbühel. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Scharfe Kritik an der derzeitigen Wirtschaftspolitik der Regierung gibt es von den Neos Tirol. "Davor haben wir immer gewarnt", so Neos-Klubchef Oberhofer zu den jetzigen Auslastungszahlen im Tourismus. Mehr dazu ...

Das Tiroler Kino zieht Bilanz zum Jahr 2021. Viele Menschen stillten die Sehnsucht nach dem Erlebnis "Kino". Doch die krisenbedingten Maßnahmen bescherten den Betrieben eine durchwachsene Bilanz. Mehr dazu ...

Die Fieberbrunner Winterhighlights sind ein Gemeinschaftsprojekt von Bergbahnen Fieberbrunn, TVB und Gemeinde Fieberbrunn. Der Auftakt zur First Line Fieberbrunn war gelungen. Mehr dazu ...

Sport

Radprofi Daniel Federspiel hat sich nur wenige Tage nach seinem Sieg bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Cyclocross neuerlich schwer verletzt. Mehr dazu ...

Am Freitag (9 und 10.30 Uhr live auf ORF Sport +) finden auf der Naturbahn in St. Moritz-Celerina das Skeleton-Weltcupfinale und gleichzeitig die Europameisterschaften statt. Mehr dazu ...

Die Paznauner Gemeinde Kappl verwandelte sich in den letzten sieben Jahren von einem Geheimtipp für Freerider zu einem der bekanntesten Freeride-Gebiete der Alpen. Mehr dazu ...

Film und Fernsehen

Start der Winterstaffel: Harry Prünster nimmt die ZuseherInnen mit auf eine kleine "Aus-Zeit" nach Lech am Arlberg. Ausgestrahlt wird die TV-Sendung am Sonntag, den 06. Februar 2022 um 16 Uhr auf ORF2. Mehr dazu ...

Digitales

Unser App-Tipp der Woche "Pac-Man" ist ein Spieleklassiker aus den 80er-Jahren für Spieleautomaten. Bei diesem Arcadespiel frisst sich eine Spielfigur durch ein Labyrinth. Mehr dazu ...

Service

Unter dem Vorwand, Wartungsarbeiten durchführen zu müssen, versuchen Kriminelle Zugriff auf Computer zu erlangen. Mehr dazu ...

Absage

Während die Fasnacht in Hötting zumindest kurzfristig begonnen hat, droht ihr in anderen Stadtteilen Innsbrucks zum zweiten Mal in Folge das Aus. Mehr dazu ...

Historisches

Am 15. Jänner 1948 wurde der Flughafen Innsbruck West am heutigen Standort auf der Ulfiswiese in Innsbruck eröffnet. Davor war der Flughafen in der Reichenau angesiedelt. Den Grundstein für den neuen Standort legte die fanzösische Besatzungsmacht nach dem zweiten Weltkrieg.

Wetter

Es bleibt weiterhin sonnig. Es gibt stellenweise ein paar Nebelfelder. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 10 Grad.

