Viele Bräuche werden bei uns in der Steiermark noch immer hochgehalten. Einer davon ist das Neujahrssingen bzw. waren auch die Neujahrsgeiger unterwegs. Das Interesse dabei aktiv mitzumachen ist bei Jugendlichen noch immer stark.

So etwa waren die Brüder Alexander und Christian Riedl mit ihrem Schulfreund Florian Leitner als Neujahrsmusikanten unterwegs. Die drei Musikmittelschüler aus der Gemeinde Mortantsch ernteten neben Applaus und Süssigkeiten auch einiges an Banknoten die sie für die Anschaffung von Instrumenten sparen möchten. Die drei jungen Musikanten bewiesen Herz, und spendeten einen Teil der Einnahmen an eine Familie, die aufgrund einer gesundheitlichen Situation sehr gefordert ist.

ORF Beitrag

Auch das Ensemble Liedschatten mit Andreas Tauser war wieder in der Gemeinde Thannhausen bei Weiz unterwegs, um den Menschen ein gutes und vor allem gesundes Jahr zu wünschen bzw. zu überbringen. Auch der ORF Steiermark brachte darüber einen Beitrag in der Sendung "Steiermark Heute".

In den Tagen rund um Silvester und Neujahr gehen Musiker von Haus zu Haus, um den Bewohner:Innen mit Musik ein gutes neues Jahr zu wünschen. Ursprünglich waren es Geiger, daher stammt auch der Name "Neujahrsgeiger".

