Am Donnerstagvormittag, 20. Jänner 2022, brach in einem derzeit nicht bewohnten Einfamilienhaus ein Brand aus. Verletzt oder gefährdet wurde bei dem Einsatz in der Nähe von Gleisdorf glücklicherweise niemand.



GLEISDORF/Urscha. Gegen 9 Uhr kam es im Erdgeschoss des Einfamilienhauses in Urscha bei Gleisdorf zu dem Brand. Die Brandursachenermittlung ergab, dass die Hausbesitzer im Rahmen von Umbauarbeiten am Vortag, den Kachelofen im Wohnzimmer beheizt hatten. Dabei lehnten sie drei Holztüren an den Kachelofen, welche aufgrund des dadurch entstandenen Hitzestaus in Brand gerieten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in dem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus.

Unter Einsatz mit schwerem Atemschutz löschten die Freiwilligen Feuerwehren Labuch, Ludersdorf und Gleisdorf mit insgesamt 55 Kräften und neun Fahrzeugen den Brand.

Im gesamten Wohnbereich im Erdgeschoß entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

