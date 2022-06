Der SK Sturm II, der Aufsteiger der Regionalliga Mitte, wird seine Heimspiele im Solarstadion in Gleisdorf durchführen. Durch die seit langem sehr gute Zusammenarbeit des FC Gleisdorf 09 und dem SK Sturm war es der Wunsch vom SK Sturm Graz II, bei einem Aufstieg in Gleisdorf zu spielen.

GLEISDORF/GRAZ. Nachdem das Solarstadion in Gleisdorf alle Lizenzauflagen der Bundesliga erfüllt, wurde dies auch vom ÖFB genehmigt. Der Meisterschaftsstart für die 2. Liga und für die Regionalliga Mitte wird der 23.Juli sein. Man hat auch schon bei der Bundesliga den Wunsch deponiert, dass die Spiele des FC Gleisdorf 09 in der Regionalliga Mitte und dem SK Sturm II in der 2. Liga auseinandergelost werden, sodass es an jedem Wochenende für alle begeisterte Fußball-Fans ein Meisterschaftsspiel auf einem sehr hohen Niveau im Solarstadion geben soll.

Das Gleisdorfer Solarstadion ist für einen Aufstieg in die ersten zwei Ligen gerüstet. Sturm Graz II tritt hier in der Ersten Liga an.

Weiters schätzt der SK Sturm auch die sehr guten Leistungen des FC Gleisdorf 09 und sieht hier auch die Mannschaft in der Regionalliga Mitte als eine gute Plattform für junge Akademiespieler, um sich hier entsprechend weiterzuentwickeln, zumal auch der derzeitige UEFA-Pro-Lizenz Trainer Thomas Böcksteiner vom FC Gleisdorf 09 aus der Sturm Akademie kommt und viele junge Spieler kennt.

Somit freut sich der FC Gleisdorf 09 und der SK Sturm II auf viele spannende und erfolgreiche Spiele im Gleisdorfer Solarstadion.

