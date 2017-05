KulmX lief beim Wings for life Run in Ljubljana mit

14.05.2017, 14:09 Uhr

Drei Vereinsmitglieder des KulmX fuhren in den Süden um am Wings for Life Run teilzunehmen. Obmann Stellvertreter Matthias Wilhelm wurde erst bei 29,1 Kilometer vom Catcher Car eingeholt.

Der Wings for Life World Run

Die drei Mitglieder Matthias, Christoph und Alois starteten speziell zum Wings of Life Run einen Ausflug in den Süden nach Ljubljana um dort beim Rennen anzutreten. Um stressfrei an den Start zu gehen, entschieden sie sich bereits am Vortag anzureisen.Der Wings for Life World Run findet jährlich an einem Tag an verschiedenen Locations auf der ganzen Welt statt. Gemeinsam mit tausenden Läufern starteten die "Kulmxler" bei sonnigen Wetter in der Hauptstadt Sloweniens. Ziel ist es, so lange wie möglich nicht vom Catcher Car eingeholt zu werden, welches eine halbe Stunde nach dem Start der Teilnehmer den Läufern nachfährt.

Der Wettkampf für KulmX

KulmX steht für Abwechslung

Alois, der ohne Vorbereitung zum Lauf mitfuhr, wurde nach knapp 17 Kilometer und Christoph nach 24 KIlometer vom Catcher Car eingeholt. Somit war Matthias der letzte verbleibende "Kulmxler" auf der Strecke. Sein Ziel war es die 25 Kilometer vom Vorjahr zu verbessern."Jawohl die Kilometeranzahl vom Vorjahr habe ich eingestellt, aber stehen bleiben und auf das Auto warten war keine Option, außerdem hatte ich keine Ahnung wie nah oder fern das Catcher Car tatsächlich schon war", erzählte KulmX Obmann Stellvertreter Matthias Wilhelm als er bei Kilometer 25 vorbeilief. Schlussendlich wurde er nach 29,1 Kilometer eingeholt und musste das Rennen beenden.Der Verein KulmX - Bewegung & Sport versteht sich als Zusammenschluss von Sportbegeisterten, die sich gerne gemeinsam in unterschiedlichsten Formen sportlich betätigen. Diese Betätigungsfelder reichen vom gemeinsamen Laufen, Walken, über Mountainbiken, Radfahren bis hin zu Wandern und Klettern. Grundsätzlich soll der Verein als Plattform für Sportarten dienen, die vereinsmäßig in der Region rund um das Kulmland noch nicht organisiert sind.