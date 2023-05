Ohne Biodiversität wäre die Welt total langweilig. 12 junge engagierte Menschen beschäftigten sich deshalb in ihren abgeschlossenen vorwissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Vielfalt und wurden nun mit dem „SPAR Vielfaltspreis zur Rettung der Artenvielfalt“ ausgezeichnet.

ÖSTERREICH. Von Vorarlberg bis ins Burgenland wurden Arbeiten von Maturantinnen und Maturanten des Jahrgangs 2021/22 eingereicht, von einer Fachjury gesichtet, bewertet und ausgezeichnet. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit der ökologischen Bienenhaltung, dem Schutz von Wildbienen oder auch heimischen Mooren für den Erhalt der Biodiversität. Der Vielfaltspreis zur Rettung der Artenvielfalt wurde 2022 von SPAR ins Leben gerufen. Die prämierten erhalten 300 Euro sowie Urban-Gardening-Packages.

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in der SPAR Akademie in Wien wurden die jungen Nachwuchsforscherinnen und -forscher aus fast ganz Österreich geehrt. Mitglied der Jury, Kathrin Grobbauer, Biologin mit Schwerpunkt Bestäubungsökologie an der Universität Graz: „Die Themen Artenvielfalt, Honigbiene und Biodiversität wurden von den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr gut erörtert und die Vielfalt sowie die Qualität der Arbeiten war außerordentlich beeindruckend. Es ist schön zu sehen, dass sich bereits so junge Menschen mit der Wichtigkeit unserer Artenvielfalt beschäftigen“.

Die junge Forscherin aus Oberösterreich gewann den 1. Platz.

"Bewahrung der Artenvielfalt sichert unsere Zukunft“

Österreichweite Gesamtsiegerin wurde Jasmin Hackl aus Oberösterreich. Sie konnte mit ihrer Arbeit „Mehr Natur in Gärten – Eine Chance für Wildbienen?“ die Jury überzeugen. „Das bereits im ersten Jahr des Wettbewerbs so viele Arbeiten eingesendet wurden zeigt, wie wichtig die Themen Artenvielfalt und Biodiversität den jungen Menschen sind. Das freut mich persönlich sehr, denn die Bewahrung der Artenvielfalt sichert unsere Zukunft“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser anlässlich der Ehrungsfeier. „Wir hoffen, dass sich auch im nächsten Jahr wieder viele junge Menschen mit dem Themen Artenvielfalt, Biodiversität und der Welt der Bienen beschäftigen“, freut sich Juryvorsitzende Grobbauer auf die Arbeiten im kommenden Jahr.