Rund um die erste Schaltung der Corona-Ampel gingen die Wogen gehörig hoch. Vor allem in Linz konnte man die Ampelfarbe "gelb" nicht nachvollziehen. Was hält ihr von der neuen Corona-Ampel? meinbezirk.at fragte in einer großen Video-Umfrage nach.

ÖSTERREICH. Am Freitag startete die in Österreich lang erwartete Corona-Ampel. Der Bezirk Kufstein in Tirol, sowie Wien, Linz (OÖ) und Graz (Steiermark) werden mit der Ampelfarbe "Gelb" belegt. Der Rest Österreichs wird auf Grün gestellt. Laut aktuellen Medienberichten könnte am Freitag auch Innsbruck auf die Warnstufe "Gelb" gesetzt werden. Im Video seht ihr, wie Österreich darüber denkt:

Prävention oder Verwirrungstool?



"Die Corona-Ampel ist die transparente Darstellung der unterschiedlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen", sagte Bundeskanzler Kurz. Denn die Ampel sei eine gute Möglichkeit für die Bevölkerung den Überblick zu bewahren, und ein gutes "Steuerungsgtool" für die Politik. Kurz betont weiter, dass das Ziel sei: "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig". Viele Österreicher denken aber, dass die Corona-Ampel mehr für Verwirrung sorgt.

Corona-Ampel startet: Was bedeutet Grün, Gelb, Orange und Rot?



Grün bedeutet grundsätzlich, dass in dem Bezirk keine Gefahr droht, da es kaum Infektionen gibt. Bei Gelb lassen sich die Infektionen klaren Clustern zuordnen und die Lage ist stabil. Die Farbe Orange weist auf ein hohes Infektionsrisiko hin: Nicht alle Infektionen können klar Clustern zugeordnet werden und die Infektionszahlen steigen. Bei Rot geht die Zahl der Infektionen stark nach oben, mehr als die Hälfte der neu infizierten Personen lässt sich keinem Cluster zuordnen.

Bundeskanzler Kurz: "Gelb bedeutet etwa: Verschärfung der Maskenpflicht in Handel und Gastronomie, sowie weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen." Bei "Orange" und "Rot" gehen die Einschränkungen darüber noch hinaus.

Die aktuelle Corona-Ampel für Österreich



"Ab Montag gilt Maskenpflicht in Schulen, Handel, Gastronomie in Wien, Linz, Graz, Kufstein"

Anschober erweitert Maskenpflicht ab Montag

