Laut dem Gesundheitsministerium verstärken sich gewisse Trends: Immer jüngere Betroffene und Symptomlose sind unter den positiv Getesteten.

ÖSTERREICH. Heute wurden 242 Neuinfektionen in Österreich gemeldet, denen stehen 99 Neu-Genesene gegenüber. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist damit in den vergangenen Wochen deutlich auf heute 3.105 gestiegen. Während die Zahl der Erkrankten in Spitalsbehandlung auf Normalstationen gestiegen ist, bleibt die Zahl der Corona-PatientInnen auf Intensivstationen mit 23 weiterhin stabil, wie das Gesundheitsministerium am späten Nachmittag in einer Aussendung mitteilte. Heute ist auch die Zahl der in Österreich durchgeführten Tests auf mehr als 1,1 Millionen gestiegen.

Viele kleine Cluster

Der Trend verläuft dahingehend, dass von den positiven Tests die meisten aus dem unmittelbaren Kontaktumfeld von Infizierten stammen, immer Jüngere sich infizieren und auch die Zahl der Personen ohne Symptome steigt. Mit großer Sorge beobachtet Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grünen) die Steigerung der vielen kleineren Cluster, unter anderem im Bereich von Familien und privaten Feiern. Reiserückkehrende mit Infektionen würden noch immer einen erheblichen Anteil darstellen, scheinen jedoch in ersten Bundesländern leicht zurückzugehen.

Auffällig ist heute auch ein notwendiges Großscreening durch die Gesundheitsbehörde nach einem positiven Testergebnis in einem Fitnessclub in Niederösterreich. „Derzeit besteht eine enorme Herausforderung für die regionalen Gesundheitsbehörden, die regionalen Gesundheits-Cluster einzudämmen. Sie machen diese derzeit entscheidende Arbeit mit großem Engagement und hoher Kompetenz, lobte der Gesundheitsminister die Behörden. Auch andere europäische Länder hätten momentan mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen.

