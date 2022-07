Seit 1. Juli 2022 gibt es in Österreich einige Änderungen, die vor allem gegen die Inflation mehr Geld für Private bringen sollen.

ÖSTERREICH. Lohnsteuer, Familienbonus, Energiegutscheine: Ab Juli kommen einige Änderungen auf die Österreicherinnen und Österreicher zu.

Familienbonus Plus

Der Familienbonus Plus beträgt von Jänner 2019 bis Juni 2022 125 Euro monatlich und ab Juli 2022 166,68 Euro monatlich. Mehr dazu hier.

Lohnsteuersenkung ab 1. Juli

Am 1. Juli wurde die zweite Stufe der Lohnsteuertabelle von 35 auf 30 Prozent gesenkt. In drei Etappen wird so die gesamte Lohnsteuertabelle verändert. 2024 soll der Zielwert der Tarifstufen erreicht werden.

Die neue EU-Roaming-Verordnung gilt seit 1. Juli

Mit der neuen Roamingverordnung der Europäischen Union ab 1. Juli 2022 gibt es pünktlich zu Ferienbeginn günstigeres und schnelleres Internet im EU-Ausland.

Energiegutschein kann seit 1. Juli bestellt werden

Der Energiegutschein in Höhe von 150 Euro soll die österreichischen Haushalte entlasten. Im Mai erfolgte die Zustellung per Post und ist mit Ende Juni abgeschlossen. Wer keinen erhalten hat, kann ab 1. Juli einen Energiegutschein beantragen.

Kurzarbeit in neuer Phase

Mit 30. Juni 2022 ist die aktuelle Kurzarbeitsphase ausgelaufen. Für Betriebe, die Kurzarbeit auch im Zeitraum zwischen 1. Juli und 31. Dezember 2022 unbedingt benötigen, wurde die Kurzarbeit verlängert. Die Förder-Richtlinie sieht ab 1. Juli 2022 jedoch strengere Bewilligungskriterien als bisher vor.

Neuer Höchstzinssatz bei Lebensversicherungen

Am 1. Juli tritt eine Novelle zur Höchstzinssatzverordnung für Versicherungsunternehmen in Kraft: Sie senkt den Höchstzinssatz für Lebensversicherungen und für Verträge der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge von 0,50 auf 0,00 Prozent. Der neue Wert ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2022 abgeschlossen werden oder deren Versicherungsbeginn nach dem 30. September 2022 liegt.

Mehr zum Thema:

Mehr Geld für Familien ab 1. Juli

Lohnsteuersenkung ab 1. Juli

Energiegutschein kann ab 1. Juli bestellt werden

Wann Zahlungen kommen und wie man das Geld bekommt

Für Raab ist Anpassung an die Inflation "historisch"

Keine Preissenkung durch Einmalzahlungen