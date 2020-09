Dominic Thiem ist erst 27 Jahre alt. Aber der Niederösterreicher hat das geschafft, was noch keinem Österreicher vor ihm gelang: Der österreichische Tennis-Superstar steht im Halbfinale der US Open.



ÖSTERREICH. Ein historisches Ereignis, das die Tenniswelt begeistert. Dominic Thiem schafft das Unglaubliche: Er besiegte am Mittwoch den als Nummer 21 gesetzten Australier Alex de Minaur nach nur 2:04 Stunden mit 6:1, 6:2, 6:4. Der 27-Jährige steht damit als erster Österreicher überhaupt im Halbfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in New York.

Closing in style 💪😎



Dominic Thiem is into the semifinals for the first time in New York.@ThiemDomi | #USOpenpic.twitter.com/KwcmKQYzCS — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020

"Ich bin so glücklich"



"Super fühlt es sich an, ich bin glücklich. Geiles Tennis auch. Ich schwimme zur Zeit noch ein bisserl auf der Glückswelle", freute sich Thiem gegenüber ServusTV. "Es ist ein Topgefühl, vor allem nach den schwierigen Phase in der letzten Woche in Cincinnati jetzt im Semifinale zu stehen, das taugt mir sehr."Thiem trifft nun am Freitag (die Halbfinali beginnen um 22 Uhr MESZ) auf den als Nummer 3 gesetzten Russen und Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew. Gegen den 24-jährigen Weltranglisten-Fünften, der auf dem Weg ins Halbfinale keinen Satz abgegeben hat (Thiem einen), hat Thiem bisher drei Mal gespielt, Thiem führt im Head-to-Head mit 2:1. Im zweiten Halbfinale stehen einander Pablo Carreno Busta (ESP-20) und Alexander Zverev (GER-5) gegenüber.

Semifinals 💪 — Dominic Thiem (@ThiemDomi) September 10, 2020

Mehr als halbe Million Euro Preisgeld

Dominic Thiem darf sich nicht nur über das historische Ereignis und seinen Einzug ins Semifinale der US Open freuen, denn der österreichische Tennis-Star hat mit dem Halbfinaleinzug 720 ATP-Zähler und ein Preisgeld von 800.000 US-Dollar brutto (679.520,94 Euro) sicher.

Video: Hat sich im September finanziell für euch etwas geändert?