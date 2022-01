Jüngster und ältester Gold-Gewinner vom Bienenzuchtverein Wies und Umgebung wurden bei der 15. steirischen Honigprämierung vom steirischen Imkerverband gekürt.

WIES. Rund 70 Jahre beträgt der Altersunterschied zwischen dem elfjährigen Robert Pongratz aus Vordersdorf und Siegfried Lipp mit stolzen 82 Jahren aus Pölfing-Brunn. Beide wurden in den Kategorien Waldhonig bzw. Honigtauhonig in Gold ausgezeichnet.

Zu den weiteren fünf Gewinnern zählen für Honigtauhonig in Gold, Anton Reich P-B, in Silber, Franz Mandl St. Martin, für Waldhonig in Silber, Josef Lipp Wies und Norbert Maier Wies sowie Bronze Karl Garber Deutschlandsberg.

Widrige Bedingungen für Bienen

"Somit durfte unser Bienenzuchtverein, trotz für die Bienen widrigster Wetterbedingungen mit Kälteperioden im laufenden Bienenjahr einen sehr guten Qualitätshonig ernten", betont Obmann Anton Reich und bedankt sich bei all seinen BZV-Mitgliedern für deren fürsorgliche Betreuung ihrer Bienenvölker.