Die Schülerinnen der 5BW der HLW Deutschlandsberg bereiten sich bereits intensiv auf die Matura vor - doch eine Pause in der Natur muss sein. So ging es für die angehenden Maturantinnen zum Eislaufen bei der Klause, wo sie gemeinsam die kräftige Wintersonne genossen.

DEUTSCHLANDSBERG. Die Abschlussprüfung, für die an der HLW Deutschlandsberg fleißig gebüffelt wird, wird den Schülerinnen das Tor zur Hochschulausbildung und in die Arbeitswelt öffnen. Mit der Matura an der berufsbildenden höheren Schule stehen ihnen berufliche Karrierewege offen, die in die Gastronomie, Hotellerie, in die Verwaltung, Buchhaltung, ins Büro oder auch in die Selbständigkeit führen können.

Freundschaften fürs Leben

Gestärkt von fünf Jahren gemeinsamer Vorbereitung auf die Reifeprüfung und den erfolgreichen Abschluss tanzten die Schulkameradinnen noch einmal miteinander übers Eis, bevor sich in wenigen Monaten ihre Wege trennen und sie in die Erwachsenenwelt hinaus gehen. Doch ein Ende der Schulzeit bedeutet noch lange kein Ende für die Freundschaft: Viele haben in der HLW Freundschaften für das Leben geschlossen und werden sich auch in Zukunft gerne an diese bunte, herausfordernde und bewegte Jugendzeit erinnern.