Als Veranstalter tritt der Verein Gemeinsam in Stainz in Erscheinung, der sich im Normalfall um die Angelegenheiten von Asylwerbern kümmert. Der Bezug zum Konzert am 19. September (20 Uhr) ist aber augenscheinlich: Mit dem Erlös des Benefizkonzertes können Projekte in der Migrantenbetreuung fortgesetzt oder in Angriff genommen werden. Ein weiterer Aspekt: Mit der Veranstaltung am überdachten Freigelände bei Natursteine Rath in Wald ist es dem Verein möglich, sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Als Künstler konnte Organisator Georg Lamprecht erneut Andy Baum für Stainz gewinnen. Zwei Mal war der vielbeschäftigte Sänger, Komponist und Arrangeur aus Linz bereits in Stainz. Erfreulich, dass er heuer aller guten Dinge drei macht. Diesmal hat er seinen Bühnenpartner aus Oberösterreich mitgebracht, das Programm bestreitet er gemeinsam mit dem Singer und Songwriter Harry Ahamer, mit dem schon viele Auftritte absolviert hat.