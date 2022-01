Große Freude bei den Eigentümern: Am vergangenen Montag wurde das Doppelhaus Graschuh seiner Bestimmung übergeben. „Die Schlüssel habt ihr ja schon seit Samstag“, luden die Geschäftsführer Mathias und Norbert Kölbl zum Anstoßen auf die neuen Wohnungen ein. Mit dabei Hausverwalterin Ursula Kölbl-Kasper aus Unterpremstätten.

Der mit Flachdach ausgeführte Neubau bildet den Abschluss einer Häuserzeile parallel zu den Gleisen des Flascherlzugs. Er bietet zwei Familien Platz, die über je 100 m2 Wohnfläche auf zwei Geschoßen verfügen. Im Innenbereich bietet die Wohnung drei große Zimmer zur beliebigen Verwendung. Dazu kommen die Küche und der Klo- und Sanitärbereich. Den Außenbereich bilden eine Terrasse, ein Balkon und ein Garten mit gut 250 m2. Abgerundet wird der Bau durch einen Fahrradabstellplatz und ein Carport mit zwei Abstellplätzen. Die Ausführung kann sich sehen lassen: Alle Böden sind in Holz ausgeführt, die Bäder sich hochwertig ausgestattet und die großen Fensterfronten verfügen über elektrische Jalousien. Das Doppelhaus ist so konzipiert, dass die beiden Wohnungseigentümer blicksicher geschützt sind.

Exakt im Zeitplan

„Die Wohnanlage liegt zentral, aber dennoch im Grünen“, strich Mathias Kölbl einen großen Vorteil heraus. Kindergärten, Schulen, Ärzte und Einkaufsmärkte liegen im näheren Einzugsbereich, auf der anderen Seite ist man mit dem Auto in dreißig Minuten in Graz.

Die Vorarbeiten dauerten klarerweise länger, mit den Grab- und Bauarbeiten wurde im vergangenen Juni begonnen. „Unsere Handwerksbetriebe kommen aus der Region“, verwies der Geschäftsführer auf die lange und gute Erfahrung mit den Professionisten. Als letzte Arbeiten wurden die Wohnhäuser Lemsitzbach I und Lemsitzbach II übergeben, aktuell ist der Bauherr in einem Bauvorhaben in Lieboch engagiert. „Wir suchen laufend Baugründe“, versicherte Mathias Kölbl, gerne wieder in Stainz eine Anlage zu errichten.

„Ich habe auch selbst mitgearbeitet“, zeigte sich Wohnungseigentümer Philipp Bohaczek erfreut, dass der Bauplan trotz Corona-Einschränkungen fristgerecht fertig wurde. „Auf Wohnungssuche bin ich schon länger“, bekannte Wohnungseigentümer Marcell Durchschlag, sich über die Bekanntschaft zu Mathias Kölbl für Stainz entschieden zu haben.