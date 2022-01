Um Menschen, die oft kurzfristig mit dem Thema Pflege konfrontiert werden, nachhaltig zu unterstützen, wurde steiermarkweit die so genannte „Pflegedrehscheibe des Landes Steiermark" organisiert. In den Bezirken wurden Anlaufstellen meist in den Bezirkshautmannschaften eingerichtet, so auch in Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG/STEIERMARK. „Wir machen nun einen weiteren Schritt, um es den Menschen noch leichter zu machen, sich über die Möglichkeiten der Pflege zu informieren" stellt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß die geplante Neuerung vor.

Als zentrale Anlauf- und Servicestelle für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in den Bezirken möchten die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen noch näher zu den Menschen kommen um einen möglichst einfachen Zugang zu diesem Service zu gewährleisten.

Beratungsnachmittage

Seit Jänner 2022 werden in Gemeinden - die aufgrund geographischer bzw. regionaler Gegebenheiten ausgewählt wurden- Beratungsnachmittage angeboten. Diese Regionssprechtage sollen gewährleisten, dass in der unmittelbaren Umgebung über die verschiedenen Formen der Unterstützung und Entlastung informiert und gemeinsam die beste Art der individuellen Betreuung und Pflege gefunden wird.

„Ein großer Dank an die teilnehmenden Gemeinden, ohne ihre engagierte Unterstützung wäre dieser Service nicht möglich", freut sich Landesrätin Bogner-Strauß.

Herausforderung Pflegefall

„Wenn es plötzlich einen Pflegefall gibt, bedeutet dies für viele Familien und pflegende Angehörige eine enorme Herausforderung und große Belastung. Dann stellen sich auch viele dringende Fragen. Entscheidend ist, dass dem Betroffenen rasch und umfassend professionell mit Rat und Tat geholfen wird. Mit diesen Beratungstagen gibt es nunmehr ein Angebot in allen Regionen der Steiermark an Ort und Stelle. Die Pflegeberatungstage werden von den Betroffenen ganz sicher als eine Entlastung angenommen werden."

Soziallandesrätin Doris Kampus

Unterstützung bei der Organisation

Bei Bedarf unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegedrehscheibe auch bei der Organisation der entsprechenden Angebote. Die Beratungsthemen reichen von mobiler Pflege- und Betreuung, Tageszentren, Betreutes Wohnen, Pflegeheime/Pflegeplätze, finanzielle Zuschüsse für pflegende Angehörige, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, Familienhospizkarenz, Erwachsenenschutz, Essenszustellung in der Region, Pflegegeld, Hilfsmittelbeschaffung, 24-Stunden-Betreuung bis hin zu psychiatrischen Unterstützungsangeboten.

Das Angebot ist kostenlos alle Steirerinnen und Steirern können sich montags bis freitags telefonisch informieren. Die Beratungszeiten in den Pflegedrehscheiben sind montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr. Aufgrund der Corona-Situation ist eine telefonische Voranmeldung unbedingt erforderlich.

Im Bezirk Deutschlandsberg:

Die Mitarbeiterinnen der Pfelgedrehscheibe Deutschlandsberg Heidelinfe Wörösch, Christine Hobisch und Margareta Böcksteiner stehen für Informationen wochentags von Montag bis Freitag telefonisch zur Verfügung.

Montags, mittwochs, donnerstags und freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist die Pflegedrehscheibe für Beratungen besetzt.

Pflegedrehscheibe für Deutschlandsberg, Kirchengasse 7,

8530 Deutschlandsberg, Tel.: 0316/877 7473

E-Mail: pflegedrehscheibe-dl@stmk.gv.at

Außerhalb dieser Zeiten finden Beratungen oder kostenlose Hausbesuche nach telefonischer Terminvereinbarung statt.

Zusätzlich zu den angeführten Öffnungszeiten werden Regionssprechtage in verschiedenen Gemeinden angeboten. Alle Standorte und Termine dazu finden Sie am Ende des Beitrages.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird dringend um telefonische Voranmeldung bzw Terminvereinbarung ersucht!

Auch kostenlose Besuche direkt zu Hause können nach Vereinbarung erfolgen.

Termine zu Regionssprechtagen im Bezirk:

Wettmannstätten:

26. Jänner 13 bis 16 Uhr im Marktgemeindeamt

St. Martin im Sulmtal:

2. Februar 13 bis 16 Uhr im Marktgemeindeamt

2. März 13 bis 16 Uhr im Marktgemeindeamt

Eibiswald:

9. Februar von 13 bis 16 Uhr im Mehrzwecksaal Pitschgau

9. März von 13 bis 16 Uhr im Mehrzwecksaal Pitschgau

St. Stefan ob Stainz:

16. Februar von 13 bis 16 Uhr in der öffentlichen Bibliothek

16. März von 13 bis 16 Uhr in der öffentlichen Bibliothek

Wettmannstätten:

23. Februar von 13 bis 16 Uhr im Gemeindeamt

23. März von 13 bis 16 Uhr im Gemeindeamt



Mehr auf www.gesundheit.steiermark.at

Dieser Artikel könnte Dich ebenfalls interessieren:

Doris Bund ist ab 1. Februar Bezirkshauptfrau

Heizkostenzuschuss für hunderte Haushalte im Bezirk aufgestockt