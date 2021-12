Die Junior Company "GfreiDi" - weststeirisch für "Freu Dich" - hat ihren Betrieb aufgenommen: Das Unternehmen wurde im Rahmen des Junior Company Programms der HAK Deutschlandsberg gegründet. Dabei starten Schülerinnen und Schüler von 15 bis 19 Jahren für die Dauer eine Schuljahres mit einem realen Unternehmen durch und bieten selbst entwickelte Produkte oder Dienstleistungen an. Die Jugunternehmerinnen und Jungunternehmer von "GfreiDi" setzten ihre Geschäftsidee nun um: sie wollen anderen regional und saisonal eine Freude bereiten.



DEUTSCHLANDSBERG. "Wir haben unsere eigene Geschäftsidee entwickelt und durchlaufen alle Phasen eines Wirtschaftsprojekts von der Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss“, berichtet Lena Schmuck, die Geschäftsführerin von "GfreiDi". Aktuell bietet das heimische Unternehmen vor allem Geschenksideen für das bevorstehende Weihnachtsfest an - für Valentinstag und Ostern sind bereits weitere "GfreiDi"-Produkte in Planung.

Unterstützung für die Jugend



Auch Schulleiterin und Junior-Coach Elke Herler ist erfreut über die Junior Company: "Hier können die Schülerinnen und Schüler ihr in der HAK erworbenes Knowhow praktisch anwenden und tatsächlich unternehmerisch tätig werden." Besonderer Dank gebühre laut ihr der Gärtnerei Andrina Steffan und Sonja Herzlieb, die die Schülerinnen und Schüler mit regionalen Rohstoffen und Knowhof umfassend unterstützen. Andrina Steffan meint: "Unser Erlebnisgärtnerei-Team ist immer gerne mit dabei, wenn es darum geht, dass Jugendliche ihren kreative Ideen Leben einhauchen.“ Auch Sonja Herzlieb ist von der Idee überzeugt: "Als Einzelunternehmerin weiß ich, dass bei den ersten Schritten das Netzwerk und das Feeback sehr wichtig sind. Ich freue mich über die Working-Events mit den Junior-Unternehmerinnen und -unternehmern der 3AK.“

Weihnachtsstand in Deutschlandsberg



Am Mittwoch, dem 22. Dezember, wird "GfreiDi" von 15.00 bis 20.00 Uhr am Rathauspark Deutschlandsberg mit einem Weihnachtsstand vertreten sein. Auch online - auf der Homepage der HAK Deutschlandsberg - kann man einen Blick auf das aktuelle Sortiment von "GfreiDi" werden. Die Jugunternehmerinnen und -unternehmer wünschen viel Freude beim Schenken!