Musikverein MMK Eibiswald – neuer Kapellmeister, neue Energie

Die Freude war nicht zu überhören und auch nicht zu übersehen. Am 22. Mai lud die Marktmusikkapelle Eibiswald zum Konzert in den Pfarrhofgarten Eibiswald ein. Die Musikerinnen und Musiker sorgten mit einem abwechslungsreichen Programm, gemeinsam mit dem Jugendorchester und dem Chor der Musik-Mittelschule, für frühsommerliche Stimmung im gut besuchten Garten. Nejc Merc ist seit dem vergangenen Jahr der Kapellmeister des Vereines, für ihn war es das erste Konzert mit der Marktmusikkapelle, die intensive Probenzeit dafür hat sich durchaus gelohnt.

Am 3. Juni fand im Musikerheim die Jahreshauptversammlung statt. Teil der Tagesordnung war die Neuwahl des Vereinsvorstandes. Michael Wechtitsch ist weiterhin Obmann der MMK, sowie weiterhin bleibt Julia Kremser als Stellvertretung tätig. Stellvertretende Kapellmeisterin ist Barbara Kremser. Auch die weiteren Funktionäre des Vorstandes wurden beschlossen.

Ebenso wurde die Versammlung genutzt, um gemeinsam mit Bezirksobmann Christian Lind die Auszeichnungen für langjährige Tätigkeit im Musikverein zu überreichen.

Zwar gab es in den letzten Jahren keine Konzerte, dennoch waren die Musikerinnen und Musiker teils in kleinen Abordnungen bei Feierlichkeiten tätig, luden zu öffentlichen Proben in den Gastgärten der Buschenschänke Silgener und Glirsch ein und brachten musikalische Neujahrswünsche beim Neujahrsgeigen.

Dieses Jahr wird der Musikverein noch beim Antonifest am 26. Juni, dem Pfarrfest in St. Lorenzen am 14. August und dem Pfarrfest in Eibiswald am 4. September für musikalische Unterhaltung sorgen.

Zudem wird es erstmals am 23. Dezember 2022 ein Weihnachtskonzert im Festsaal Eibiswald geben. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, Kapellmeister Nejc Merc wird für ein unterhaltsames und natürlich unter anderem auch weihnachtliches Programm sorgen.

Alle Musikerinnen und Musiker freuen sich über den Zuspruch, der nach wie vor vom Publikum und den Besucherinnen und Besuchern diverser Feierlichkeiten entgegenkommt und freuen sich auf die nächsten erfolgreichen Veranstaltungen.