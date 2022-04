Der diesjährige Wintercup Arnfels geht bei den Herren nach Eibiswald, bei den Damen an Groß St. Florian/Unterbergla.

ARNFELS. Nach 264 Spielen (176 Singles und 88 Doppel) ging am letzten Wochenende der diesjährige Wintercup in Arnfels zu Ende. In der Tennishalle vom "Tenniscafé Rosi" fanden die Finalspiele statt.

Spiele seit Oktober

Bei den Herren starteten 17 Tennismannschaften aus den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz ab Oktober 2021 (mit kurzer Lockdown-Unterbrechung) in der Gruppenphase. Jede Begegnung wurde in vier Singles und zwei Doppel nach den STTV-Richtlinien entschieden. Danach ging es in die K.O.-Spiele, wo die vier Gruppensieger im Halbfinale aufeinander trafen.

Eibiswald mit Bundesligaspieler

Der TC Eibiswald, mit Bundesligaspieler Ewald Krampl (frischgebackener steirischer Hallenmeister 55+) an der Spitze, setzte sich gegen die SG Michlgleinz/Unterbergla 1 mit 4:2 durch. Das zweite Halbfinale gewann die SU Leutschach gegen den TV Wies souverän mit 5:1. Im kleinen Finale sicherte sich Michlgleinz/Unterbergla mit 4:2 gegen Wies den dritten Platz.

Sieger im Wintercup: die Herren vom TC Eibiswald

Somit ging es am vergangenen Samstag in Arnfels um den Sieg beim Wintercup 21/22: Den Wanderpokal und auch den erstmaligen Sieg beim Wintercup holten sich die Eibiswalder nach umkämpften und fairen Spielen gegen Leutschach. Nach den Singles führte Eibiswald noch klar mit 3:1. Nachdem aber beide Doppel an Leutschach gingen und es 3:3 stand, entschieden am Ende des Tages die gewonnen Sätze ganz knapp mit 7:6 zu Gunsten der Eibiswalder.

Finale der Damen

Im Anschluss ans Finale der Herren wurde auch das Finale im parallel ausgetragenen Damenbewerb gespielt. Hier waren sechs Teams in zwei Dreiergruppen am Start, danach wurden K.O.-Spiele ausgetragen. Im Finale setzte sich die SG Groß St. Florian/Unterbergla gegen die SU Leutschach mit 4:2 durch und holte somit den Turniersieg. Im Spiel um Platz drei feierten die Gastgeberinnen des TC Arnfels ein ganz klares 6:0 gegen den TC St. Martin i.S.

