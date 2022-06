Die Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup 2022/23 bringt Frauental einen durchaus bekannten Gegner, Deutschlandsberg einen ziemlich unbekannten.

DEUTSCHLANDSBERG/FRAUENTAL. Keine fünf Kilometer voneinander entfernt wurde in beiden Kantinen bei der ÖFB-Cup-Auslosung mitgefiebert, für beide Vertreter aus dem Bezirk Deutschlandsberg war‘s aber schnell vorbei: In den ersten vier gezogenen Paarungen waren schon der DSC und der SVF dabei.

Bekannter aus dem Nachbarbezirk

Der SV Frauental wurde beim erstmaligen Antreten im ÖFB-Cup gleich als erstes gezogen – damit gibt‘s ein Heimspiel. Dort wartet mit dem SV Allerheiligen ein Bekannter aus dem Nachbarbezirk Leibnitz. Die Südsteirer schafften als letzter Steirer aus der Regionalliga den Sprung in den ÖFB-Cup, sind aber fast schon Stammgast im Pokal. Das letzte Aufeinandertreffen mit Frauental gab‘s 2020 im Steirer-Cup (kurz vorm ersten Lockdown), wo sich Frauental in einem wilden Spiel im Elferschießen (4:4 nach Verlängerung) durchsetzte – nun nimmt der SVF als Steirer-Cup-Sieger erstmals am ÖFB-Cup teil.

Die Unbekannte aus Niederösterreich

Von der Einwohnerzahl her ähnlich wie Allerheiligen, aber (zumindest in der Steiermark) deutlich unbekannter ist der Gegner vom Deutschlandsberger SC: Der Vizemeister der Regionalliga Mitte trifft auf den USV Scheiblingkirchen-Warth, seines Zeichens amtierender Landesligameister aus Niederösterreich. Mit elf Punkten Vorsprung stiegen die Industrieviertler erstmals überhaupt in die Regionalliga Ost auf, der DSC dürfte also gewarnt sein. Einen bekannten Namen hat man: Neuzugang und Ex-Bundesligaprofi Alois Höller.

Start in drei Wochen

Die 1. Runde im ÖFB-Cup steigt am Wochenende vom 15. bis 17. Juli.

