Doppelsieg 2019, Doppelsieg 2020: Markus Hartinger ist für die steirischen Crossläufer nicht einzuholen.

WETTMANNSTÄTTEN/FROHNLEITEN. Eigentlich war das Kunststück schon im Vorjahr undenkbar: Bei den Steirischen Meisterschaften im Crosslauf gewann Markus Hartinger Gold in beiden Bewerben, das hatte vor ihm nur Läuferlegende Harry Bauer geschafft. Eine kaum zu beschreibende Leistung, immerhin finden die zwei Läufe (3,6 km und 9,6 km) innerhalb von nur zwei Stunden statt. Tatsächlich wiederholte Hartinger sein Kunststück vom letzten Jahr: Am Sonntag gewann er in Frohnleiten schon wieder Doppelgold im Crosslauf. Auf der Kurzstrecke denkbar knapp, mit drei Sekunden Vorsprung auf Markus Bretterklieber vom Running Team Lannach. Zwei Stunden später verwies der Athlet von Kolland Topsport Gaal auf der Langdistanz Robert Merl (runninGraz) und den Deutschlandsberger Michael Kügerl (LTV Köflach) klar auf die Plätze zwei und drei.

Neue Bestzeiten im Fokus

Und der Wettmannstättener kommt erst auf Touren, fängt die Saison doch gerade erst an. "Ich bin sicher noch besser drauf als letztes Jahr", ist Hartinger selbstbewusst. Als nächstes stehen nun die Staatsmeisterschaften im Crosslauf in Korneuburg an. Vor einem Jahr scheiterte der 31-Jährige nur knapp an Gold. "Bei den Österreichischen Meisterschaften will ich noch weiter vorn sein", blickt er auch schon auf die Wettkämpfe über 5.000 und 10.000 Meter sowie im Halbmarathon. Seine Bestzeit über 21,1 Kilometer, die er erst beim letzten Graz-Marathon aufstellte, will Hartinger weiter reduzieren. Nächster Versuch: beim Halbmarathon im Zuge des Vienna City Marathons am 19. April.

Auf allen Distanzen schnell unterwegs

Eine neue Bestleistung stellte der Polizist heuer schon auf: Die 3.000 Meter in der Halle lief er beim Gugl-Meeting in Linz in 8:30 Minuten. Eine Medaille bei den Österreichischen Meisterschaften verpasste er über dieselbe Distanz nur denkbar knapp als Vierter.

Eventuell startet der Weststeirer auch beim ersten Ironman in Graz mit einer Staffel. Ansonsten fasst er ein ähnliches Programm wie im Vorjahr ins Auge – mit möglichst vielen Bestzeiten: "Da wird heuer noch einiges kommen, wenn alles aufgeht."

Weitere schnelle Weststeirer

Übrigens: Mannschaftsgold bei den Steirischen Crosslaufmeisterschaften ging durchwegs an den LTV Köflach. Bei den Frauen u.a. mit Sarah Riffel aus Groß St. Florian und Edwina Kiefer aus St. Oswald o.E., bei den Männern (Lang) u.a. mit dem Deutschlandsberger Michael Kügerl. Auch das Running Team Lannach räumte drei Mal Gold ab: Die Altersklasse W35 entschied die Gesamtdritte Maria Hochegger für sich, die W50 Martina Schadenbauer und in der M70 war Bruno Kranner der Schnellste.