Eibiswalder Mountainbiker bei Salzkammergut-Trophy top

17.07.2017, 11:27 Uhr

Salzkammergut Trophy – Einmal Hölle und zurück fürs KTM Pro Team

David Schöggl und Manuel Pliem platzieren sich in den TOP5.

Die beiden Mountainbiker David Schöggl (Eibiswald) und Manuel Pliem (Altaussee) vom KTM Pro Team nahmen gestern an der Jubiläums-Ausgabe der Salzkammergut Trophy, Österreichs größtem MTB-Event, teil. Dabei absolvierten sie mit der A-Stecke, welche 210,2 Kilometer und 7.119 Höhenmeter umfasst, die Königsdistanz und präsentierten sich in den TOP 5.Neben der herausfordernden Strecken-Topographie mussten die Athleten vor allem mit den harten Wetterbedingungen kämpfen. Die immer wieder einsetzenden Regenschauer und daraus resultierenden schlammigen und rutschigen Streckenpassagen machten einen langen Tag am Bike nicht gerade einfacher. Am Ende wurde es für David Schöggl, mit der beachtlichen Zeit von 10:35:55 der vierte Gesamtrang.

Bester Österreicher

Der Eibiswalder platziert sich damit als bester Österreicher elf Minuten und 23 Sekunden hinter dem Sieger aus der Schweiz. „Manuel und ich haben unseren Plan, unser eigenes Tempo zu fahren, von Beginn an umgesetzt und daran das ganze Rennen festgehalten. Die Freude über dieses tolle Ergebnis ist groß, auch wenn das verpasste Podium etwas schmerzt. Das Erlebnis 200er ist schon einmalig und vor allem bei diesen Wetterbedingungen eine besondere Herausforderung. Wir und unsere Betreuer waren aber optimal darauf vorbereitet und so konnte ich meine Leistung gut abrufen.“Für Manuel Pliem hingegen verlief das Rennen durchwachsen. Selbst resümiert der 32-Jährige sein Abschneiden den Umständen entsprechend zufrieden: „Ich habe leider keinen guten Tag erwischt und musste mich vom Start weg durchs Rennen kämpfen. Wir haben als Team zwar sehr gut zusammengearbeitet und konnten uns bis Hallstatt gut unterstützen. Ab da war bei mir aber der Ofen aus und ich fuhr den Salzberg beinahe rückwärts wieder hinunter. Ich bin froh, bei diesen Bedingungen dennoch gefinisht zu haben, auch wenn ich unter meinen Möglichkeiten geblieben bin.“von Franz Krainer