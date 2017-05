Steirische Faustballer zu Gast in Deutschlandsberg

15.05.2017, 10:46 Uhr

Heimsieg für die NMS II Deutschlandsberg bei den Landesmeisterschaften: Sie fahren im Juni nach Wien zur Bundesmeisterschaft.

Faustball hat in Österreich eine lange Tradition: Bei Welt- und Europameisterschaften immer im Spitzenfeld, meist aber hinter Deutschland, erlangte der österreichische Faustballsport international Respekt. Vor allem in Oberösterreich wird viel in diesen Sport investiert, die meisten Nationalspieler kommen aus diesem Bundesland. Aber auch engagierte Sportpädagogen wie Elisabeth Klug aus Deutschlandsberg lukrieren aus dem zweifellos vorhandenen Potential bei den Schülern erstaunliche Fortschritte. Die Landesmeisterschaften, in der Vorwoche auf der ehrwürdigen Jahnwiese der Turnerschaft Deutschlandsberg ausgetragen, zeigten den Aufwärtstrend im Bezirk deutlich. Das Faustballteam der NMS II Deutschlandsberg holte sich bei den Landesmeisterschaften der Mädchen den Titel und wird die Steiermark bei den Bundesmeisterschaften (7. bis 9. Juni in Wien) vertreten. Die gleichaltrigen Burschen mussten sich der Mannschaft aus Frohnleiten auf der Jahnwiese ganz knapp geschlagen geben, erreichten aber den respektablen steirischen Vizemeistertitel. Leider wird die Bundesmeisterschaft ohne sie stattfinden, wobei man aber auch den Burschen zu einer tollen Leistung gratulieren darf.