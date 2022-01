Im Gesundheitszentrum Dr. Brauendal-Dr. Zeder ist seit Jahresanfang Kunst von Rosa Donner zu sehen.

GRAZ-UMGEBUNG. In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel kennt so ziemlicher jeder Bewohner und jede Bewohnerin Gerhard Donner. Der Fotograf hält seit Jahrzehnten nicht nur das Gemeindegeschehen fest. Der Blick für den besonderen Moment, der liegt in der Familie: Seine Mutter, Rosa Donner, zeigt aktuell im Gesundheitszentrum ihr künstlerisches Schaffen.

Leidenschaft und Sucht



Seit 1995 schlägt Donners Herz für die Malerei. Die Autodidaktin, die auch unter ihrem Künstlernamen "donnerosa" bekannt ist, hat sich der Acryl- und Aquarellmalerei verschrieben, nennt ihre Begeisterung für die Kunst, die bis in die Kindheit zurückreicht, ihre "Leidenschaft und Sucht". Immer auf der Suche nach Neuem und immer bereit, eine einmal gefasste Idee mit dem Pinsel in der Hand gegen den spontanen Impuls zu tauschen.

Erst 2021 ist sie von Ilz nach Gratwein gezogen und präsentiert sogleich ihr Schaffen. Jahrezehntelanges Schaffen sorgt für stilistische und thematische Vielfalt. Von der Natur inspiriert gestaltete die Künstlerin stark strukturierte Acrylbilder mit kräftigen Farben, teils gegenständlich, teils abstrakt. Die in der Ausstellung ebenfalls zu sehenden Aquarelle sind von Donner hingegen zart und bedächtig ausgeführt. Bis 2015 war sie Mitglied der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler, Sektion Steiermark.

Wenn du dich für eines der Bilder interessierst, wende dich bitte direkt an Rosa Donner, telefonisch ist sie unter der Nummer 0650/250 88 45 zu erreichen.

