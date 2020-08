Dass Gratkorn viel an Natur zu bieten hat und es viel zu entdecken gibt, wurde hier schon mehrfach aufgezeigt. Die aktuell stark eingeschränkten Möglichkeiten zu "Sehenswürdigkeiten" zu reisen oder bekannte "Erholungsgebiete" zu besuchen kann durchaus genutzt werden, den eigenen Ort, die nähere Umgebung zu entdecken und dort Erholung zu finden.

Da gibt es wenig bekannt sogar ein Naturschutzgebiet und nicht so bekannte oder gar versteckte schöne Plätze wie den geheimen Waldsee oder man entdeckt eine Schaukel mitten im Wald . Neben solchen Plätzen bietet Gratkorn aber auch eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren.

Zu den seltene Schmetterlingen, die ich hier schon dokumentiert habe (z.B. Schwarzer Apollo, Pappelschwärmer , Schwarzer Trauerfalter), kommt nun auch der Fund des Blauäugigen Waldportiers.

Diesen Schmetterling konnten wir beim Pilze suchen auf einer mit hohem Gras bewachsenen Waldlichtung entdecken. Durch seine Größe fällt sofort auf, dass es sich nicht um den Braunen Waldvogel handeln kann. Und es waren gleich mehrere dort.

Annäherung zum Fotografieren ist nicht nur wegen des Geländes schwierig, sondern diese Schmetterlinge verstecken sich auch noch im Gras. Ein paar Bilder sind mir aber dennoch gelungen, vor allem von den helleren Exemplaren, die zumeist auch eine Spur größer waren.

Die Falter haben eine Vorliebe für violette Blüten (Glockenblumen, Heilziest) gezeigt und interessanterweise den violetten Schmetterlingsflieder in der Nähe vollkommen gemieden.

Dieser Schmetterling ist sehr selten geworden, weil es an geeigneten Lebensräumen mangelt.

Um so beachtlicher, dass es in Gratkorn noch einiges an intakter Natur gibt. Genaugenommen ist es eine Kulturlandschaft, die von unseren Bauern gepflegt wird. Das kann nun wahrgenommen werden und sollte dadurch auch die gebührende Wertschätzung erhalten.