Der Elternverein Kalsdorf unterstützt mit seiner Weihnachtsaktion 20 Kinder aus finanzschwachen Familien. Die liebevoll verpackten Geschenke mit Lebkuchen und Einkaufsgutscheinen übergaben die Obleute Rene Tanner und Katharina Meyer an die Schulleiter Andrea Wagner/VS und Gertrud Hohenegger/MS. Wer diese Packerl bekommt, entscheiden Lehrer und Direktoren, um so die Anonymität der Beschenkten zu wahren. Der Elternverein Kalsdorf setzte heuer auch ein starkes Zeichen zum Schutz der Kinder in der Pandemie. Alle Klassen der Volksschule wurden mit Luftgüteboxen ausgestattet. Diese Boxen messen die Kohlendioxid-Konzentration der Raumlauft und zeigen über eine Farbskala an, ob es Zeit zum Lüften ist. Ein hohes Maß an Disziplin stellen die Direktorinnen der beiden Schulen ihren Schülern aus. „Die Kinder sind mit dem Testen vertraut, auch wo die Maske getragen werden muss, wissen sie ganz genau“. Jetzt aber freuen sich Schüler und Pädagogen auf die Weihnachtsferien, 2022 starten die Schulen bundesweit wieder am 10. Jänner.