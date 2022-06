Die Feuerwehr als Tierretter: Fünf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf transportierten ein unerwartet auf der Weide geborenes Kalb in sein "Zuhause".

HITZENDORF. In den Abendstunden des 22. Juni wurde die Freiwillige Feuerwehr Berndorf telefonisch zu einer Tierrettung nach Altenberg gerufen. "Dort ist ein Kalb unverhofft mitten auf der Wiese zur Welt gekommen. Nachdem das Wetter schlecht war und die Besitzer nicht wussten, wie sie es unter den gegebenen Umständen in den Stall transportieren sollen, haben sie sich an unseren Kommandanten Norbert Lorber gewandt", erzählt der Pressebeauftragte der FF Berndorf Mario Sommer. Dieser setzte in der Folge einen Stillen Alarm ab.

Insgesamt halfen fünf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf dabei, das Kalb in den Stall zu transportieren.

Foto: FF Berndorf

hochgeladen von Martina Schweiggl

Tierrettung mit der Scheibtruhe

Fünf Kameraden - zwei davon sind selbst Landwirte - rückten schließlich nach Altenberg aus und konnten das neu Geborene mittels Scheibtruhe in den Stall bringen. "Pro Jahr werden wir durchschnittlich zu ein bis zwei Tierrettungen gerufen. In diesem Fall konnten wir das Tier glücklicherweise unversehrt in sein 'Zuhause' bringen", ist Sommer froh über den Ausgang dieses besonderen Einsatzes.

