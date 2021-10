Das Stift Rein trauert um einen der ganz Großen: Pater Clemens Brandtner ist am 07. Oktober verstorben.

Johann Brandtner wurde am 26. Juni 1943 in Semriach geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. 1967 trat er in das Noviziat des Zisterzienserstiftes Lilienfeld ein und studierte davor an den Universitäten Graz und Salzburg Theologie. Er gilt als Spätberufener: 1974 empfing er die Priesterweihe, wurde im selben Jahr zum Diakon geweiht.

Ein Jahr später legte er die Ewigen Gelübde auf das Stift Rein ab und erhielt den Ordensnamen Clemens. 1985 wurde Brandtner Pfarrer von Gratwein, eine Funktion, die er 22 Jahre übernahm – danach folgten Gratkorn, St. Oswald bei Plankenwarth, St. Bartholomä und zuletzt Großstübing.

Erforschung und Ehrung



Pater Clemens Brandtner war nicht nur für seine Glaubensgemeinde da. Der Zisterzienser war weit über die Bezirksgrenzen hinaus als Chronist und somit für seine Bemühungen zur Erforschung der regionalen Geschichte bekannt. So ging er auf Spurensuche nach Hausnamen und Vulgonamen, ging historischen Grundverhältnissen sowie Bauernhöfen und ihren früheren Besitzern nach und sorgte dafür, dass das Wissen um Wanderwege, alte Bildstöcke oder Martlern nicht in Vergessenheit gerät. Viele Renovierungen tragen seine Handschrift.

Zum heurigen Hochfest des Hl. Bernhard, der auch als Ordensvater der Zisterzienser gilt, zeichnete Gratwein-Straßengel den Pater mit einer der höchsten Würdigungen aus, die eine Gemeinde vergeben kann: dem Ehrenring.