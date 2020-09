Kalsdorf will noch familienfreundlicher werden

Hausmannstätten hat es, Raaba-Grambach, Feldkirchen oder Seiersberg-Pirka auch, jetzt strebt Kalsdorf die Zertifizierung zur „Familienfreundlichen Gemeinde“ an. Steiermarkweit sind es über 60 Gemeinden, die sich einem dreijährigen Audit unterzogen, bei dem es um neue Maßnahmen zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit geht. Kalsdorfs Ausschussobfrau für Jugend und Familie Sabine Jakubzig lud engagierte Bürger zu einem ersten Workshop, bei dem es um die Auflistung des Ist-Zustandes und um Ideenfindung ging. Wo gibt es Nachholbedarf, was wünschen sich Bürger aller Altersklassen? Eingeleitet wurde der Prozess von einer Fragebogenaktion im Juli, die Rückmeldungen sind nun die Basis für die Arbeitsgruppe. In den Kriterien von Schwangerschaft und Geburt bis zu Einrichtungen für betagte Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen hat Kalsdorf bereits viel zu bieten. Der Weg zum staatlichen Zertifikat wird begleitet von SOFA Soziale Dienste.