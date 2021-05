Liebocherin feierte 100. Geburtstag

In der Seniorenresidenz Waldhof in Lieboch feierte Else Temmel ihren 100. Geburtstag. Der Lebensweg der 1921 in Deutschland geborenen Jubilarin führte sie in die Steiermark, wo sie eine zweite Heimat fand. Ihr Lebenslauf wurde von schwerer Arbeit, Entbehrung, Fleiß und Schicksalsschlägen geprägt. Temmel arbeitete zuerst als Wäscherin, später in der Grazer Papierfabrik Arland und zuletzt in der Hotellerie. Seit sechs Jahren genießt sie die liebevolle Betreuung in der Seniorenresidenz und die Besuche ihres Sohnes Wilhelm Resmeyer und seiner Gattin Johanna. Das Premstätter Ehepaar sang der Mama ein Geburtstagsständchen, in das auch Pflegedirektor Markus Nentwig, die Waldhof-Geschäftsführer Johann und Horst Assl sowie Bgm. Stefan Helmreich einstimmten.