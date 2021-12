Wetter für Graz-Umgebung

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Samstag, den 25. Dezember: Den ganzen Tag lang stark bewölkt

Samstag ist mit bewölktem Wetter in Graz-Umgebung zu rechnen. Der Sonnenaufgang findet um 7:45 Uhr statt, während die Sonne um 16:15 Uhr untergeht. Die Temperaturhöchstwerte liegen heute bei 7°C. Die Höchsttemperatur wird um 13:27 Uhr erreicht. Am Samstag begleiten uns die Wolken den ganzen Tag. Ansonsten ist nur ein schwacher Wind zu spüren. Die Sichtweite beträgt 13 Kilometer.

Ausblick für Sonntag, den 26. Dezember: Den ganzen Tag lang Nebel

Morgen Sonntag ist mit regnerischem Wetter in Graz-Umgebung zu rechnen. Morgen starten wir mit einem Sonnaufgang um 7:46 Uhr in den Tag, während es ab 16:16 Uhr dunkel wird. In Graz-Umgebung ist es um 12:11 Uhr am wärmsten. Es wird etwas trüb. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Die Sichtweite beträgt 5 Kilometer.

Ausblick für Montag, den 27. Dezember: Nebel am Abend und Nacht

Montag ist es in Graz-Umgebung den ganzen Tag über nebelig. Es sind Höchstwerte von 3°C und Tiefstwerte von -2°C zu erwarten. In Graz-Umgebung ist es um 13:13 Uhr am wärmsten. Wolken bestimmen das Wettergeschehen in vielen Gebieten. Ansonsten ist schwacher Wind zu erwarten. Die Sichtweite beträgt 7 Kilometer.