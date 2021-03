Wie jedes Jahr führten die Freiheitlichen auch heuer ihre traditionelle Frühlingsblumenaktion durch. Gemeinderäte verteilten überall im Bezirk blaue Frühlingsblumen an die Bevölkerung. "Wir lassen uns diese schöne Aktion auch nicht vom Corona-Virus nehmen", meinte dazu Bezirksparteiobmann LAbg. Stefan Hermann. Unter Einhaltung der geltenden Covid-Bestimmungen wurden rund 5.000 Blumenstöcke verteilt. "Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns ein besonderes Anliegen, den Menschen eine kleine Freude zu bereiten", so Hermann.