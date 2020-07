Willi Rohrer erneut als Bürgermeister bestätigt

In der Vorwoche wurde Willi Rohrer von Werndorfs Gemeinderat einstimmig zum Bürgermeister gewählt. Rohrer erreichte mit der SPÖ bei der Gemeinderatswahl Ende Juni 55,97 Prozent der abgegebenen Stimmen und erhielt neun Mandate, fünf entfallen auf die ÖVP, eines auf die FPÖ. „Das Vertrauen der Wähler ehrt mich“, sagt Rohrer, der weiterhin den Weg des guten Miteinanders in der rund 2.400 Einwohner zählenden Gemeinde gehen will.