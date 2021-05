Gartenlust - Neuschloss Wundschuh - Graz-Umgebung

Über 120 Verkaufsaussteller präsentieren Neues, Schönes und Besonderes für Garten und Haus.

Die alljährliche Gartenmesse in Wundschuh, ist eine Quelle für neue Ideen und bietet auf einem großen Gelände, auch ein unglaubliches Angebot.

Viele Gärtner zeigen Raritäten und Handwerker, bieten ihre außergewöhnlichen Kunstwerke an. Alle Aussteller geben Tipps und beraten Sie gerne, wie in ihrem Garten eine schattige Oase entsteht.

Auch eine passende Laube und einen Springbrunnen, finden alle Besucher*innen für ihren Lieblingsplatz im Garten. Für ein Blumenmeer im Garten, gibt es tausende Blumenzwiebeln und ein großes Sortiment an verschiedenen Pflanzen. Die Auswahl an Kräutern ist enorm und Setzlinge für einen Gemüsegarten werden auch angeboten.

Für das leibliche Wohl, der Besucher*innen ist gesorgt.

Die Gartenlust ist noch am Sonntag, den 30. Mai 2021 von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Einlass bis 30 Minuten vor Marktende.

Tageskarte: 9,- Euro

Kinder bis 16 Jahre frei!

Eigene Tasche mitbringen, zur Vermeidung von Müll.

FFP2-Maske nötig und Abstand halten!

Für weitere Infos sich auf Homepage, vor der Abfahrt informieren:

www.gartenlust.eu

Neuschloss Wundschuh

Neuschloss 1

A-8142 Wundschuh