Immer mehr Menschen leiden unter verminderter Wertschätzung.

Die Ursache liegt bestimmt zum Großteil an der schnelllebigen Zeit, die uns das Leben nicht mehr erkennen lässt. Denn je schneller du an etwas vorbeifährst, desto weniger bekommst du mit, was da auf und neben dem Weg los ist. Wir befinden uns immer mehr in einem Tunnel.

Doch das Hauptproblem einer reduzierten Wertschätzung liegt in uns selbst.

Wir haben auf uns selbst vergessen. Wir akzeptieren uns selbst immer weniger so, wie wir sind. Wir sind nun einmal wir, mit all unseren guten Seiten und Fehlern. Doch Fehler dulden wir nicht. Sie sind schlecht, negativ, kontraproduktiv, und was noch alles uns dazu einfällt. Doch das ist Unsinn! Auch Fehler haben viel Gutes in sich. Daher ist es auch notwendig, diese zu akzeptieren und zu tolerieren.

Der Weg zur Wertschätzung führt ausschließlich über uns selbst.

Beginnen wir wieder, uns selbst Wert zu schätzen. Akzeptieren wir uns wieder so, wie wir sind. Wenn wir das geschafft haben, dann werden wir auch bei anderen die Werte wieder erkennen und schätzen. Und andere werden dadurch auch wieder uns als wertvoll erkennen.

So einfach ist der Weg, zur Wertschätzung in der Gesellschaft zu gelangen. Höre auf mit der Fehlersuche. Fang einfach bei Dir an, Dich so zu lieben und zu akzeptieren, wie Du bist.