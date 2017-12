Verschiedene Bräuche zwischen Weihnachten und Dreikönig

24.12.2017, 16:11 Uhr

dem Sonnenkalender ist eine „Zwischenzeit „ entstanden.Das Mondjahr hat 354 Tage, das Sonnenjahr 365.Diese Zwischenzeit war für die Menschen frühereine Art „Ausnahmezeit“, in der es viele Bräuche gab,von denen sich manche bis heute erhalten haben undauch praktiziert werden. Viele von ihnen werden denRaunächten zugeordnet, welche auch bis jetzt ihreMystik beibehalten haben. So wird das „Räuchern“ wiederpopulär und jedermann kennt die Silvester- undNeujahrsbräuche.

das sind runde Brote, Kringel oder KränzeDie runde Form ist Symbol für den Kreislauf der ZeitIn den Raunächten fliegt die wilde Jagd ums Haus. Wenn sich böseGeister in den aufgehängten Wäschestücken verfangen, bleiben siehängen und bringen das ganze Jahr Unglück.Über die Bedeutung ist man sich nicht einig. Soviel steht fest:nach oben offen aufgehängt kann das Glück nicht „ausrinnen“!früher vertrieb man die Geister durch Rasseln, Peitschen oder mitGewehrschüssen. Nach der Erfindung der Feuerwerkskörperkamen die Raketen ins Spiel.Blei war in Form von Gewehrkugeln vorhanden und somit für jedermannverfügbar. Die Kelten, Römer und die Griechen pflegten diesen Brauchin der Silvesternacht.Es gibt noch so viele andere Bräuche in dieser Jahreszeit, sie sind aberauch regional verschieden. Deswegen habe ich nur die bekanntestenBräuche erwähnt.

Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr!