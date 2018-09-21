HANNES ZOG ES WEGEN SEINEM BERUF NACH FROHNLEITEN WO ER SICH EINEN NAMEN GEMACHT HAT , ES GIBT KEINEN DER STADTGEMEINDE DER DEN NAMEN HANNES IMBISSSTUBE NICHT KENNT ( URSPRÜNGLICH STAMMT ER AUS GRAZ ) WIR SCHLIESSEN UNSEREN IMBISS ( SCHADE ) .SEHR NETTE BEDIENUNG UND SEHR GUTE KÜCHE , PREIS LEISTUNG TOTAL IN ORDNUNG. DER IMBISSSTAND IN FROHNLEITEN AM BAHNHOF DER GEHÖRT AB SONNTAG DER VERGANGENHEIT AN. SEIN BESITZER HANNES HATZL UND SEINE FRAU CHRISTA DIE BEIDEN GEHEN NACH 21 JAHREN IN DEN WOHLVERDIENTEN RUHESTAND. FAMILIE HATZL : NACH DER FERTIGSTELLUNG DES BAHNHOFES FROHNLEITEN GIBT ES KEINEN IMBISSSTAND MEHR. AM SONNTAG IST DER IMBISSSTAND AM BAHNHOF NUR MEHR GESCHICHTE NACH 21 JAHREN. BESUCHER SIND HIER IMMER EINGEKEHRT HANNES IMBISSSTUBE WAR SEHR BEKANNT IN DER UMGEBUNG VON FROHNLEITEN SEINE SCHMANKERLN ZB.LEBERKÄSE , EINE SEHR NETTE FAMILIE. SIE NEHMEN ABSCHIED VON BAHNHOF FROHNLEITEN DIE ERINNERUNGEN BLEIBEN. HANNES BEDANKT SICH BEI SEINEN GÄSTEN AM SAMSTAG DEN 22.9.2018 HANNES ARBEITETE ALS FLEISCHHAUER BEI DER FIRMA STROHMEIER AM HAUPTPLATZ IN FROHNLEITEN UND MACHTE SICH VOR 21 JAHREN MIT SEINER EHE FRAU SELBSTÄNDIG.
21.09.2018, 14:00 Uhr
DER ABSCHIED VON IMBISS CHRISTA UND HANNES VON BAHNHOF FROHNLEITEN HANNES HAT ZUGESPERRT 2018
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