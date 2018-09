Genusseck: Regionales gut aufbewahrt

15.09.2018, 05:30 Uhr

Nachhaltigeres Einkaufen und der Trend Fermentieren: Andrea Kügerl vom Genusseck klärt auf.

Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung als Gegentrend zur Wegwerfgesellschaft des 21. Jahrhunderts. An wenigen Orten wird dieser Gedanke auch so gelebt wie im Genusseck von Andrea Kügerl in Judendorf-Straßengel. Von Kernöl und Bio-Müsli bis hin zum heimischen Gemüse: Im Genusseck ist vieles zu finden – Hauptsache, es ist regional, saisonal und nachhaltig. "Ich beschränke mein Sortiment nicht. Wenn ich etwas finde, das dazu passt, biete ich es auch an", berichtet Kügerl. So hat sie auch ungewöhnlichere Artikel wie ein Proteinpulver, das in der Nähe von Ilz aus Hanfsamen gemahlen wird, im Angebot.

Hauptsache nachhaltig

Der Trend des Fermentierens

Keine Preissprünge

Kügerl will mit ihrem Geschäft auch ein Umdenken in den Köpfen der Menschen bewirken: "Egal, ob es sich um Speck oder einen Apfel handelt, die Leute sollten darüber nachdenken, wo ihre Nahrungsmittel herkommen. Warum sollte ich Obst aus Südamerika kaufen, wenn wir regionale Produkte in Top-Qualität direkt vor der Haustür anbauen?" Das Angebot des mittlerweile eineinhalb Jahre geöffneten Genussecks wird immer besser angenommen. "Beispielsweise wird mittlerweile auch für die Sitzungen unseres Gemeinderats regionaler Fruchtsaft aus der Glasflasche bei mir gekauft", so Kügerl.Im Angebot des Genussecks stehen auch verschiedene eingelegte Gemüse- oder Obstsorten. "Die sind bei den Kunden sehr beliebt, viele berichten auch davon, sich selbst im Fermentieren zu versuchen", meint Kügerl. Das Fermentieren ist eine uralte Methode, Lebensmittel haltbar zu machen. Meist werden sie dazu mit einer Salzschicht versehen und in ein abgedecktes Gefäß gegeben. Die in fermentierten Lebensmitteln enthaltenen Enzyme schaffen ein ausgewogenes Milieu im Darm und stärken das Immunsystem. Kügerl berichtet: "Auch unter jungen Leuten ist das ,Einrexen‘ wieder richtig modern, viele machen auch eigene Marmeladen oder Chutneys."Wer doch nicht selbst fermentieren möchte, findet hervorragende Lebensmittel direkt auf Bauernhöfen, in Läden wie dem Genusseck oder auf Märkten. Andrea Kügerl erklärt: "Viele denken, dass die Lebensmittel dann automatisch teurer sind. Aber oft sind sie im Ab-Hof-Verkauf oder dem Bauernladen sogar günstiger oder zumindest am gleichen Preisniveau wie im Supermarkt."