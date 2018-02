Grandioser 37. Kalsdorfer Faschingsumzug

11.02.2018, 00:37 Uhr

Die Kalsdorfer zeigten sich kreativ-originell in ihrer Maskenwahl. Das heurige Gemeindejubiläum 50 Jahre Markterhebung nahm eine Gruppe zum Anlass, als Zeitzeugen in Kleidern der 60er Jahre zur Jubiläumsparty zu erscheinen. Mit riesigen Kaffeetassen marschierten süße Konditormädels auf, Kalsdorf Coffe natürlich, what else? Der Trachtenverein kam mit einem Glockenspielplatz angefahren, Dompteurin Elisabeth bändigte ihre Löwen und die Nachmittagsbetreuung zeigte sich als Kinder unserer Welt. Die Fernitzer kamen mit Lauta-air angefahren, die Landjugend Feldkirchen unter Obmann Daniel Füller mit dem Bierwagen und der Krumegger Oldtimerclub als Ärzte auf Rädern. Nicht zu erkennen waren Horst & Günther, die als Lego-Figuren für Staunen sorgten. Aus Karton und Styropor bastelten die Kalsdorfer ihre beeindruckenden Masken, arbeiteten drei Wochen daran und verwendeten ausschließlich Baureste. Der Faschingsumzug in Kalsdorf erwies sich als Familienfest, an dem sich auch die ältere Generation erfreute. Warm in Decken eingepackt auf einem Logenplatz sitzend verfolgten Bewohner vom Kalsdorfer Pflegeheim Amicalis den Umzug. Applaus für das Organisationsteam rund um Faschingskanzlerin GR Michaela Geiger, das mit viel Liebe zum Detail den 37. Kalsdorfer Faschingsumzug organisierte.