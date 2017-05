Krimi-Lesung in Straßengel

Ein Einsiedler und überzeugter Nudist erhält ungebetenen Besuch in seinem Refugium am Pleschkogel. Was will der lästige Eindringling und wie wird er ihn wieder los? Constanze Dennig liest aus der Criminale-Anthologie, herausgegeben von Claudia Rossbacher und verfasst von 15 Autoren, deren Schauplätze ihrer Kurzkrimis allesamt in der Steiermark liegen. Beginn ist am 5. Mai um 19:00 Uhr in der Parkresidenz Straßengel. Mit Kurzkrimis von Simone Buchholz, Frank Schlösser und Raoul Biltgen geht es um 19.30 Uhr spannend weiter. Veranstalter ist K3, Verein für Kunst, Kultur und Kommunikation, Moderation: Robert Preis, Eintritt frei.