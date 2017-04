LICHTblicke im Stift Rein

Nach Ausstellungen außerhalb der Heimatgemeinde sind Fotografien des Priors und Wirtschaftsdirektors Pater Martin (Clemens) Höfler erstmals im Stift Rein zu sehen. Bei LICHTblicke rückt der gebürtige Judendorfer die Aufnahmen in einen spirituellen Fokus. Für Lichtblicke scheint die Zeit still zu stehen, um Bruchteile der Ewigkeit erahnen zu lassen. Die Vernissage ist am 28. April um 18:30 in den historischen Sälen, der Eintritt ist frei. Der Sohn des steirischen Künstlers Prof. Gottfried Höfler arbeitete vor seinem Eintritt in den Orden der Zisterzienser (2008) als Mode- und Werbefotograf. 2009 erfolgte der Fotozyklus "Fenster zur Ewigkeit", 2014 die Aufnahmen zu „Ein Himmel auf Erden. Höfler ist Mitglied des Künstlerbundes Graz und für seine Fotokunst weit über die Region hinaus bekannt.