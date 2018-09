Mobil zum eigenen Apfelsaft

12.09.2018, 00:00 Uhr

Wohin mit den vielen Äpfeln heuer? Ein Liebocher schafft mit einer mobilen Apfelpresse Abhilfe.

Das heurige Jahr beschert nicht nur den vielen Obstbauern eine Apfelernte der besonderen Art. Die Menge übersteigt heuer auch bei privaten Apfelbaum-Besitzern viele Erwartungen. Die Fülle an Äpfeln kann dabei kaum verarbeitet werden. Der Liebocher Aurelio Oberascher sorgt jetzt mit seiner mobilen Apfelsaftpresse für Abhilfe. "Ein Freund aus Deutschland hat mich auf die Idee gebracht. Dort sind mobile Saftpressen bereits länger im Einsatz", erzählt Oberascher im WOCHE-Gespräch über den Start im Vorjahr. Rund zwei Jahre wurde, auch mit Unterstützung des Freundes aus Deutschland, an der traditionellen Pressmaschine, die der Liebocher auf einen Hänger aufgebaut hat und damit auch durch unseren Bezirk fährt (Stationen siehe Infobox), gebaut. Angenommen wird das Obst jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Apfelsaft aus eigenem Obst

"Du bekommst für dein Obst wirklich deinen Saft. Das geht bei großen Pressen nicht", erklärt Oberascher. Der Saft wird nach dem Pressvorgang in 3-, 5- oder 10-Liter-Behälter, sogenannte Beutel-in-Schachtel, abgefüllt, die geschlossen mindestens ein Jahr haltbar sind. Geöffnet verliert der Saft bis zu zwei Monate seinen Frische-Geschmack nicht. Ab 1,5 Tonnen kommt der Liebocher für den eigenen Saft auch zu Hause vorbei. Eines bestätigt uns auch der Neo-Obstsaftpresser: "Die Mengen sind heuer doppelt bis dreifach so hoch als im Vorjahr." Und: "Fallobst ist für den Geschmack am besten", ergänzt der Experte. Wichtig dabei ist, dass nur kernloses Obst wie Birnen, Äpfel oder Quitten verarbeitet werden können. Infos: mobile-saftpresse.at15. September: Übelbach, Bachweg 8420. September: Raaba-Grambach, ASZ21. September: Lieboch, Schröttenweg 1026. September: St. Oswald/P., ASZ27. September: Judendorf, Alter Sportplatz5. Oktober: Lieboch, Schröttenweg 1010. Oktober: St. Oswald/P., ASZ11. Oktober: Judendorf, Alter Sportplatz13. Oktober: Grambach, ehemaliger Bauhof14. Oktober: Übelbach, Bachweg 8419. Oktober: Lieboch, Schröttenweg 1024. Oktober: St. Oswald/P., ASZ2. November: Lieboch, Schröttenweg 10