ÖAAB Graz-Umg.: Ortsgruppenveranstaltungen in der KW17

12.05.2017, 01:45 Uhr

Um den Zeitpunkt der KW17 war bei einigen ÖAAB-Ortsgruppen im politischen Bezirk Graz-Umgebung einiges los. So stand einerseits eine „Suchtprävention in Gratwein-Straßengel (25.04.)“, andererseits ein „Preisschnapsen in Kainbach bei Graz (29.04.)“ und abschließend der „Radsporttag in Hausmannstätten (01.05.)“ auf dem Veranstaltungsprogramm.Die 3. Veranstaltung der Serie “Wissen für alle” der ÖAAB-Ortsgruppe Gratwein-Straßengel stand Dienstagabend, dem 25. April 2017 auf dem Programm. Im gut besuchten Foyer der Mehrzweckhalle Gratwein fand ein Vortrag zum Thema „Drogen“ statt. Gertrud Zwicker (ÖAAB-Bezirksseniorenbeauftragte) begrüßte den Referenten Polizeiinspektor Hans-Peter Schume, er ist Experte für Suchtgiftdelikte.

Warum greifen Jugendliche und Erwachsene zu Drogen? Wie erkennt man illegale Substanzen überhaupt und was mache ich, wenn mein Kind zu Suchtmittel greift? Mit solchen Fragen beschäftigte sich der Referent in seinem Vortrag. Das anwesende Publikum erfuhr dabei was ist Sucht überhaupt und was bedeutet Suchtprävention. In seinem lebendigen Vortrag schilderte er Fälle, die er in seiner 13 jährigen Tätigkeit ermittelte. Beantwortete Fragen dazu und zeigte einige Statistiken über den letzten Stand des Suchtverhaltens in Österreich.Die Zuhörer/-innen dankten nach zwei Stunden mit einem ansprechenden Applaus und ÖAAB-Obmann Gerhard Luczu mit einem Präsent aus der Region. Luczu, kündigte am Ende der Veranstaltung auch das nächste Vorhaben in dieser Vortragsreihe für Herbst mit dem Thema ENERGIE an.Quelle & Fotos: ÖAAB- Bezirksseniorenbeauftragte Gertrud ZwickerDer ÖAAB Kainbach bei Graz lud zum alljährlichen Preisschnapsen in den Taggerhof. Insgesamt nahmen 26 Teilnehmer/-innen an diesem „Samstag-Turnier“ (29.04.2017) teil und spielten um den jeweiligen „Sieg“. Nach zahlreichen spannenden Partien und unzähligen Bummerln für die Platzierten stand ……….. als Sieger fest. Die Damenwertung konnte, es gab diesmal eine eigene Damenwertung,für sich entscheiden. Ein großer Dank gilt den zahlreichen Sponsoren und den tatkräftigen Funktionären/-innen.Als Preise gab es ausschließlich Produkte von den Selbstvermarkter der Gemeinde Kainbach bei Graz. Die Gewinnerin bei den Damen und der Gewinner bei den Herrn spielten um den Tagessieg. ….. konnte diesen für sich entscheiden und erhielt noch zusätzlich einen Gutscheine vom „Bauernmarkt Hönigtal“.Quelle & Fotos: ÖAAB-Obfrau Karoline BloderDen Abschluss des verlängerten Wochenendes, rund um den 1. Mai 2017 bildete der 38. Radsporttag der ÖAAB-Ortsgruppe Hausmannstätten. Bei sommerlichen 20 Grad und leichtem Wind nahmen 400 Personen ihr Rad in die Hand und bewältigten die 20 km lange Strecke von Hausmannstätten nach Vasoldsberg, dann weiter über Fernitz nach Kalsdorf zum dortigen Mur-Kraftwerk und anschließend wieder zurück nach Hausmannstätten.Am Ziel, dem Marktplatz, angelangt wurden alle Teilnehmer mit Speis und Trank versorgt und die Kinder konnten bei der ÖAAB-FCG Hüpfburg einen gemütlichen und lustigen Nachmittag verbringen. Um 16:30 Uhr startete die Verlosung der 50 zusammengestellten Preise, wovon fünf Fahrräder zu gewinnen waren.Bürgermeister DI Werner Kirchsteiger und ÖAAB-Obmann Walter Koller führte diesen Teil durch. Unterstützung bekamen sie von Vizepräsidenten des Bundesrates Mag. Ernst Gödl und ÖAAB-Bezirksobmann Peter Kirchengast wenn die Fahrräder, Geschenkkörbe und Gutscheine an ihre neuen Besitzer übergeben wurden.Quelle: ÖAAB-Obmann Stv. Patrick Dorner