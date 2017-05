Spiel der Rekorde in Pachern

03.05.2017, 07:52 Uhr

Beim ORF-Livespiel Pachern gegen GAK purzeln alle Rekorde. „Gregerl“ und Stankovic als Stargäste.

Seit der GAK im Fußball-Unterhaus umtriebig unterwegs ist, lockt er Spiel für Spiel die Massen an. 2.000 Besucher bei Heimspielen in Weinzödl sind keine Seltenheit, auch auswärts sind in der Oberliga vierstellige Zuschauerzahlen die Regel.Der kommende Sonntag, wenn der GAK beim ORF Sport+-Livespiel um 11 Uhr in Pachern zu Gast ist, dürfte aber alle bisher aufgestellten Rekorde purzeln lassen. Die Pacherner Tribüne, die knapp tausend Leute fasst, ist längst ausverkauft, für die Zusatztribüne (55x10 Meter, 1.400 Plätze) sind nur noch Restkarten zu haben. Das macht 2.400 (!) Fans, die sich das Match der "Roten" gegen Pachern um Mario Haas nicht entgehen lassen wollen.70 Freiwillige, von der U15 weg, hat der Klub im Einsatz, BFS sorgt mit 38 Securitys für Ordnung. „Ein Dutzend Polizisten, darunter motorisierte Kräfte, sind ebenso im Einsatz wie szenekundige Beamte. Rund um das Stadion wird es ein Einbahnsystem geben. Die Firma Knapp hat freundlicherweise zwei Großparkplätze zur Verfügung gestellt“, berichtet Siegfried Hinterleitner, Kommandant der zuständigen Polizeiinspektion Raaba.Der ORF kommt mit Ü-Wagen und 20 Mann, vier Kameras sind im Einsatz. Für Moderator Florian Prates und die Hauptkamera wird ein Turm errichtet. Als Außenreporter fungiert Steiermark-heute-Moderator Thomas Weber.In den vereinseigenen VIP-Klub sind nur handverlesene Gäste geladen, die Raika Graz-St. Peter lässt für etwa 200 Kunden ein eigenes, schmuckes Zelt aufstellen. „Die Besucher der Zusatztribüne werden über zwei große Gastro-Stände versorgt. Wir sind auf jeden Fall gerüstet“, weiß Alfred Pulko vom SV Pachern, der sich mit seinen Klubkollegen über die größte Einnahme in der Klubgeschichte freuen darf.Und nach dem Match steigt mit der ORF-Premiere des „Kantinen-Talks“ ja eine weitere einstündige Live-Sendung aus Pachern. Übertragen wird der Talk ab 14 Uhr aus der Sportplatzkantine, nicht wie ursprünglich geplant aus dem VIP-Klub. Kristina Inhof und Thomas Weber moderieren, Mr. Dero sorgt für den Sound, Thema ist die Kluft zwischen Amateur- und Profifußball. Zu Gast sein werden Ex-GAK-Trainer und U21-Teamchef Werner Gregoritsch, Sturm-Kicker Marko Stankovic und Mario Haas. Angefragt wurde auch Franco Foda. Köln-Trainer Peter Stöger musste aus Termingründen ebenso passen wie Sebastian Prödl. Dieser Kantinen-Talk darf übrigens als ORF-Pilotprojekt betrachtet werden. Ab Herbst soll monatlich eine derartige Gesprächsrunde über die Bildschirme flimmern.