Karl Kubinzky feiert 80. Geburtstag: Dieser 80er erzählt eine schöne Graz-Geschichte

Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Da gratuliert ganz Graz.

"Wer könnte das wissen? Karl Kubinzky!" Bei Redaktionssitzungen zu historischen Graz-Themen führt kein Weg an "unserem" Kubinzky vorbei. Seine Telefonnummer zu haben, ist eine Auszeichnung, einen persönlichen Termin in seinem Archiv zu bekommen, der Ritterschlag. Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky, der auch die WOCHE-Serie "Einst & Jetzt" begleitet, feiert am 28. Juli seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulieren einige prominente Grazer.

Kämpfer gegen das Vergessen



„Karl Kubinzky ist ein Kämpfer gegen das Vergessen. Mit seiner Bildersammlung, seinem Buch über unsere Straßennamen, aber vor allem mit seinem ehrenamtlichen Einsatz als Stadthistoriker hält er die Erinnerungen an unsere Geschichte wach.

Ihm gebührt ein besonderer Platz in unsere Geschichte der Stadt“, würdigt ihn Bürgermeister Siegfried Nagl. Universalmuseum-Joanneum-Direktor Wolfgang Muchitsch schließt sich an: "Durch die großzügige Überlassung seiner Sammlung an das Joanneum ist gewährleistet, dass sein Werk auch für künftige Generationen erhalten bleibt. Wir wünschen ihm zum 80. Geburtstag alles Gute und hoffen, dass ihn seine Sammelleidenschaft noch lange Zeit beflügeln möge."

Graz-Liebe trifft auf Graz-Wissen: Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky ist die erste Adresse, wenn es um das historische Graz geht.

Foto: Langhans Fürstenfeld

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Historischer Stammplatz



Zu Kubinzkys Stammlokalen gehört der Landhauskeller, dessen Team ihm natürlich auch nur das Beste wünscht. "Er hat seinen Stammplatz in der Landhausstube und im Gastgarten", erzählt Empfangschef Ernst Gschweitl, der den Historiker bereits seit 38 Jahren begrüßt und zu seinem Platz geleitet. Rindsroulade zählt zu seinen Lieblingsspeisen, als Getränk darf's gerne ein Cola Light mit heißem Wasser sein.

Auch die WOCHE gratuliert zu diesem besonderen Geburtstag und wünscht weitere geschichtsträchtige Momente für die Zukunft.

Für Graz-Fans: Die Ausstellung "Dein Graz! Die Sammlung Kubinzky" kann im Museum für Geschichte, Sackstraße 16, besucht werden.