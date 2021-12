Seit 1. Dezember wurden in der "Arche Noah" 31 Hunde abgegeben, so viele wie noch nie zuvor.

Es sind erschreckende Zahlen, mit denen die "Arche Noah" an die Öffentlichkeit geht: Seit Monatsbeginn wurden im Tierheim 31 Hunde abgegeben, deutlich mehr als in all den Jahren zuvor. Nicht miteingerechnet sind hier jene Hunde, die gefunden oder aufgegriffen werden.

Übrigens: Die meisten Tiere wurden in den letzten Tagen, also nach Weihnachten ins Tierheim gebracht. "Wunderbare Familienfeste, die die Hunde nicht mit ihren Liebsten, sondern in fremder Umgebung, bei fremden Personen verbringen müssen", so die frustrierte Bilanz des "Arche Noah"-Teams. Überforderung, Nachbarschaftsprobleme, Berufs- und Wohnungswechsel wurden als häufigste Gründe für die Abgabe genannt.

Tierheim: Kapazitäten ausgeschöpft

Damit aber der Probleme nicht genug: Die Kapazitäten in den Innenbereichen sind bereits ausgeschöpft. Das ist besonders schwierig im Hinblick auf die Unterbringung von kleinen oder kranken Hunden. Und: Ein Großteil der abgegebenen Tiere sind Amstaffs oder Amstaff-Mixe, die kein anderes Tierheim aufnimmt und die auch schwer vermittelbar sind. Insgesamt sind es aktuell acht dieser Rasse, die auf ein neues Zuhause warten.

Neubau der "Styriarche" seit Jahren am Plan

Um solche Engpässe zu vermeiden und uneingeschränkt für Tiere in Not da sein zu können, steht seit 3 Jahren der Umbau zur "Styriarche" auf dem Plan des Aktiven Tierschutz Austria. Bürokratische Hürden haben den Start des Projektes bisher verzögert, doch die aktuelle Situation zeigt einmal mehr die Dringlichkeit des Projektes. „Wir können so keinen weiteren Winter überstehen. Die Styriarche muss im nächsten Jahr unbedingt gebaut werden. Jede Spende hilft uns, diesem Ziel näher zu kommen“, so Obmann Charly Forstner.

Spendenkonto:

IBAN: AT77 3800 0000 0546 0837

BIC: RZSTAT2G

Verwendungszweck: Styriarche